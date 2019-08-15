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The Crown’da Helen Mirren sürprizi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 15.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

Netflix’in en gözde yapımı The Crown’da başrolü 5. sezondan itibaren Helen Mirren devralabilir.

The Crown’da Helen Mirren sürprizi

The Queen filmindeki performansıyla Oscar kazanan usta oyuncu Helen Mirren, The Crown’ın 5. ve 6. sezonunda Olivia Colman’dan rolü devralıp Kraliçe II. Elizabeth’i canlandırmak üzere oyuncu kadrosuna dâhil olabilir. Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan ise; The Crown’ın yaratıcısı Peter Morgan.

Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki yıllarını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seren Netflix yapımı The Crown cephesinden heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Dizinin 3. sezonunda The Favourite‘taki etkileyici performansıyla Oscar kazanan Olivia Colman, Claire Foy’un yerine geçip Kraliçe II. Elizabeth olarak izleyici karşısına çıkacak. 3. ve 4. sezonda Kraliçe II. Elizabeth olarak izleyeceğimiz Olivia Colman’dan sonra başrolü kimin devralacağı sorusuyla ilgili ilk ipucu, The Crown’un yaratıcısından geldi. Peter Morgan, Mirren’ın Kraliçe II. Elizabeth’i canlandırabileceğini söyledi. Konuyla ilgili henüz resmi bir görüşme yapmadıklarının altını çizen Morgan, Mirren’ın diziyi çok sevdiğini ve karakter hakkında söylenecek yeni şeyleri olduğunu dile getirdi.

The Crown’ın 3. sezonu, 17 Kasım‘da yayınlanacak.


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Anahtar Kelimeler:
The Crown Netflix helen mirren The Queen Peter Morgan

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