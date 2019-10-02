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The Last of Us 2 daha derin bir hikaye kurgusu ile gelecek

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TEKNOLOJİ  | 02.10.2019 09:58 | Son Güncelleme

The Last of Us 2’nin ilk oyuna nazaran yüzde 50 daha büyük olduğu açıklaması yapıldı.

The Last of Us 2 daha derin bir hikaye kurgusu ile gelecek

Naughty Dog tarafından PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen The Last of Us Part 2, önümüzdeki yılın Şubat ayında raflardaki yerini almış olacak. Henüz oyunun çıkmasına hayli uzun bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen 2 – 3 günde bir The Last of Us 2 hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Üstelik bu detayların kaynağı da genelde en yetkili ağızlar oluyor.

Geçtiğimiz gün de Naughty Dog’un önemli isimlerinden biri olan Halley Gross oyun hakkında bazı söylemlerde bulundu.
Gross, The Last of Us 2’nin ilk oyuna nazaran yüzde 50 daha büyük olduğunu söyledi.

Oyunun yazarlarından biri olan Gross, bunu her anlamda söylediğini, ikinci oyunda daha büyük mekanların, daha fazla karakterin, daha fazla animasyon ve sinematiğin olduğunu dile getirdi.

The Last of Us 2, 21 Şubat’ta Türkçe alt yazı ve Türkçe dublaj desteğiyle satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
The Last of Us 2 oyun

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