The Last of Us ve Uncharted PS3 sunucuları kapatılıyor

Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake's Deception, The Last of Us ve The Last of Us: Left Behind oyunlarının sunucuları 3 Eylül'den itibaren kapatılıyor. Ancak iyi bir haberimiz de var; bu durum sebebiyle oyunların bütün DLC'leri PS Store üzerinden ücretsiz veriliyor şu anda. DLC'ler sunucular kapanana de ücretsiz kalacak.
Oyunlar 3 Eylül tarihinden sonra tek oyunculu olarak oynanabilecek elbette.
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