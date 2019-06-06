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The Last of Us ve Uncharted PS3 sunucuları kapatılıyor

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 06.06.2019 13:01 | Son Güncelleme

Naughty Dog, The Last of Us başta olmak üzere önemli PlayStation 3 oyunlarının sunucularının kalıcı olarak kapatılacağını duyurdu.

The Last of Us ve Uncharted PS3 sunucuları kapatılıyor

Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake's Deception, The Last of Us ve The Last of Us: Left Behind oyunlarının sunucuları 3 Eylül'den itibaren kapatılıyor. Ancak iyi bir haberimiz de var; bu durum sebebiyle oyunların bütün DLC'leri PS Store üzerinden ücretsiz veriliyor şu anda. DLC'ler sunucular kapanana de ücretsiz kalacak.

Oyunlar 3 Eylül tarihinden sonra tek oyunculu olarak oynanabilecek elbette.

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Anahtar Kelimeler:
Uncharted PS3 The Last of Us

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