The Outer Worlds DLC haberi oyuncuları heyecanlandırdı

Obsidian’a göre oyun 2020 içinde bir değil, iki değil, tam üç DLC ile genişleyecek. Bu da oyunculara keşfedilecek yeni bölgeler, yeni düşmanlar, yeni silahlar, yeni öyküler verecek.

Yapımcı şimdilik DLC hakkında detay vermiyor ancak konu Obsidian’ın yaratıcılığı olunca, herkes çok etkileyici içerikler ortaya çıkacağının farkında.

Dolayısıyla, bu az oyun yayınlayan ancak her oyununda büyük sürprizler yapan yapımcının yeni içerik/oyun duyurusu yapması büyük heyecan yaratıyor.

The Outer Worlds, 85 puanın üzerindeki Metacritic skoruyla oyunculardan büyük övgüler almasıyla dikkat çekmişti.

Oyun Metacritic’te 2019’un en beğenilen oyunları listesinde 37 numarada, en çok tartışılan oyun listesinde ise 6 numarada bulunuyor. 2020’de çıkacak DLC’ler ve oyuna eklenecek yeni içeriklerle oyunun puanının daha da artması bekleniyor.

Yapımcı Obsidian Entertainment ise RPG oyunları konusundaki deneyimi ve derin içerikli, yüksek kaliteli oyunlar yayınlamasıyla tanınıyor. Yapımcı bir oyun üzerinde uzun yıllar çalışarak, rakiplerinin aksine, sürekli yeni oyunlar piyasaya çıkarmak yerine elindeki oyunu mükemmelleştirene kadar uğraşmasıyla beğeni topluyor.

Yapımcının Dungeon Siege, Neverwinter Nights, Pillars of Eternity, Star Wars Knight of The Old Republic II gibi oyunları, RPG türündeki en unutulmaz oyunlardan kabul ediliyor.

Kaçak telefon fiyatları yerlileri geçti!