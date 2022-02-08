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The Power of the Dog filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Oscar 2022'de en çok aday gösterilen filmler!

08.02.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılının Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı. Buna göre Jane Campion'ın yönettiği ve Benedict Cumberbatch'ın başrolünde rol aldığı The Power of the Dog filmi 12 dalda aday gösterildi. Peki The Power of the Dog filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Oscar 2022'de en çok aday gösterilen filmler!

The Power of the Dog filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Oscar 2022'de en çok aday gösterilen filmler!

Thomas Savage'ın 1967 senesinde yayımlanan romanından uyarlanan film Oscar'a 12 dalda aday gösterildi. İlgiyle takip edilen Oscar adaylıkları için sorgulamalar devam ediyor. İşte The Power of the Dog filmi konusu...

THE POWER OF THE DOG FİLMİ KONUSU NEDİR?

Thomas Savage'ın 1967 senesinde yayımlanan The Power of the Dog romanından uyarlanan olan film, beraber bir çiftlik işleten iki kardeşten George'un, genç bir oğlu olan dul Rose ile evlenmesinin ardından Phil'in kardeşinin yeni ailesine hayatı zindan etmeye çalışmasını konu edinmekte. 1 Aralık 2021 tarihinde ilk gösterime giren filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Jane Campion üstleniyor.

THE POWER OF THE DOG FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

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Kodi Smit-McPhee
Thomasin McKenzie
Benedict Cumberbatch
Kirsten Dunst
Jesse Plemons

OSCAR 2022'DE EN ÇOK ADAY GÖSTERİLEN FİLMLER NELER?

The Power of the Dog haricinde Dune filmi (Çöl Gezegeni) 10 dalda, Belfast ve West Side Stgory (Batı Yakası'nın Hikayesi) ise 7'şer dalda Oscar'a aday olmuş oldu.

En iyi kadın oyuncu ödülü için de aday gösterilenler arasında, The Lost Daughter (Karanlık Kız) filmindeki rolüyle Olivia Colman, en iyi erkek oyuncu için ise aday gösterilenler arasında Benedict Cumberbatch yer alıyor.

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Benedict Cumberbatch
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