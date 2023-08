The Simpsons kehanetleri nasıl gerçek oluyor? Simpsonlar geleceği biliyorlar mı? Cevabı çok basitmiş...

Televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Simpsonlar geleceği önceden tahmin ettiğine yönelik tartışmalarla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Dizinin yıllar öncesinde yaptığı tahminlerin yakın gelecekte gerçekleşmesi sosyal medyada gündem yaratırken bir YouTube kanalı Simpsonlar’ın gizemini çözdüğünü söyledi. Yıllardır ortalıkta dolaşan komplo teorilerine rağmen YouTube kanalı Chuppl, kehanet olarak algılanan öngörülerin açıklamasının basit olduğunu dile getirdi.

SON DERECE EĞİTİMLİ YAZARLARDAN OLUŞUYOR

The Simpsons Conspiracy: How They Predict The Future adlı videona yazar ekibinin eğitim seviyesine dikkat çekilirken, “Diğer programların çoğunun aksine, Simpsons'ın yazım ekibi büyük ölçüde matematikten sosyal bilimlere kadar çeşitli alanlarda son derece eğitimli yazarlardan oluşuyor. Bu nedenle teknolojik gelişmelere yakın bağlantılılar ve birbirleriyle de büyük bir etkileşim içindeler” denildi.

Simpsons yazarlarından David Cohen’in Harvard Üniversitesi’nde Fizik Bölümü’nde okuduğu belirtilirken aynı zamanda matematik proseförlerinden de danışmanlık alındığı savunuldu. Ekip, dizinin yaptığı bir tahminin gerçekleşmesinin yaklaşık 13 yıl sürdüğünü ve en doğru tahminlerin matematik diplomasına sahip yazarlardan geldiğini bile hesapladı.

“SİZİN DE GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNİ GÖREBİLECEĞİNİZ ŞEYLER”

Dizinin senaristlerinden Al Jean daha önceki yıllarda Metro’ya yaptığı açıklamada “Trump'ın başkan olması ya da Brezilya'nın Dünya Kupası’nı kazanması gibi diğer şeylerin çoğu bilinçli tahminlerdir. Trump 90'lı yıllarda başkan olmayı düşünüyordu. Dünya Kupası’nda da favoriler her zaman değişkenlik gösterebilir. Yani tahmin ettiğimiz şeyler aslında sizin de gerçekleşeceğini görebileceğiniz şeyler." demişti.