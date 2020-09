The Witcher’ın 2. sezonu yolda... İşte yayın tarihi ve bilinen tüm detaylar

Netflix yapımı The Witcher, ikinci sezon çekimleri için sete çıktı. Geçtiğimiz yıla damga vuran The Witcher’ın ikinci sezon çekimleri Şubat ayında başlamış ancak pandemi nedeniyle yarıda kalmıştı. Fantastik bir roman serisinden önce oyuna şimdi de ekrana uyarlanan dizide başkarakter Rivialı Geralt’ı Henry Cavill canlandırıyor.

The Witcher serisi, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin aynı isimli fantastik roman serisinden uyarlandı ve izlediğimiz ilk sezon da serinin ikinci kitabı olan The Last Wish’in hikayesine dayanıyor. The Last Wish, yayınlanan ikinci kitap olsa da kronolojik olarak ilk sırada yer alıyor.

İlk sezon, toplamda sekiz bölümden oluşuyordu. Doğaüstü güçlere sahip yaratık avcısı kahramanımız Rivialı Geralt, güçlü ve etkileyici bir büyücü olan Yennefer ve prenses Ciri’nin hikayesini izlediğimiz bu sezonun zaman çizelgesi alışık olduğumuzdan biraz farklı ancak nihayetinde bu karakterlerin yolları kesişiyor.

Daha çok karanlık ve tehlikelerle dolu The Witcher evrenini ve karakterlerin hikayelerini bize anlatan ilk sezonun sonunda Geralt ile Ciri’nin yollarının kesişmesi, ikinci sezonda bizi bekleyen olaylara da göz kırpıyor.