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The Witcher’ın 2. sezonu yolda... İşte yayın tarihi ve bilinen tüm detaylar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix’in geçtiğimiz yıla damga vuran dizisi The Witcher’ın 2. sezon çekimleri başladı. İşte The Witcher’ın ikinci sezonu hakkında bilinen tüm detaylar.

The Witcher’ın 2. sezonu yolda... İşte yayın tarihi ve bilinen tüm detaylar

Netflix yapımı The Witcher, ikinci sezon çekimleri için sete çıktı. Geçtiğimiz yıla damga vuran The Witcher’ın ikinci sezon çekimleri Şubat ayında başlamış ancak pandemi nedeniyle yarıda kalmıştı. Fantastik bir roman serisinden önce oyuna şimdi de ekrana uyarlanan dizide başkarakter Rivialı Geralt’ı Henry Cavill canlandırıyor.

The Witcher serisi, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin aynı isimli fantastik roman serisinden uyarlandı ve izlediğimiz ilk sezon da serinin ikinci kitabı olan The Last Wish’in hikayesine dayanıyor. The Last Wish, yayınlanan ikinci kitap olsa da kronolojik olarak ilk sırada yer alıyor.

İlk sezon, toplamda sekiz bölümden oluşuyordu. Doğaüstü güçlere sahip yaratık avcısı kahramanımız Rivialı Geralt, güçlü ve etkileyici bir büyücü olan Yennefer ve prenses Ciri’nin hikayesini izlediğimiz bu sezonun zaman çizelgesi alışık olduğumuzdan biraz farklı ancak nihayetinde bu karakterlerin yolları kesişiyor.

Daha çok karanlık ve tehlikelerle dolu The Witcher evrenini ve karakterlerin hikayelerini bize anlatan ilk sezonun sonunda Geralt ile Ciri’nin yollarının kesişmesi, ikinci sezonda bizi bekleyen olaylara da göz kırpıyor.

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THE WITCHER 2. SEZON KONUSU

İlk sezonun sonunda dizinin iki kilit karakteri Geralt ve Ciri bir araya geldi. İkinci sezonda ise Geralt, Ciri’yi koruması altına alacak ve ona özel güçlerini kullanmayı öğrenmesi konusunda yardım edecek.

Aynı zamanda yeni sezonda Geralt karakterinin geçmişine dair daha çok şey öğreneceğiz ve bu gizemli ve biraz da agresif karakterin arkasında nasıl bir hikâye yattığını da izleme şansımız olacak. Ciri ise artık geçmişini, ailesini ve yaşadığı tüm zorlu günleri geride bırakarak yeni bir sayfa açacak ve kendine yeni bir ‘aile’ kuracak.

Yennefer’in ise ilk sezonun sonunda verdiği savaşta verdiği mücadeleden sonra bir süre kendini toparlamak için uğraşması gerekecek gibi görünüyor. Ancak ne kadar güçlü bir karakter olduğunu bize gösteren Yennefer, yeni sezonda gücünü yenden toplamaya başlayacak ve hikayedeki sarsılmaz yeriyle karşımıza çıkacak.

THE WITCHER 2. SEZON OYUNCU KADROSU

Geralt rolünde Henry Cavill, Ciri rolünde Freya Allan ve Yennefer rolünde de Anya Chalotra, herhangi bir değişiklik olmadan yola devam edeceklerini açıkladılar.

Bu kemik kadro dışında seriye dahil olacak yeni isimler ise şöyle;

  • Coen rolünde Yasen Atour
  • Vereena rolünde Agnes Bjorn
  • Lambert rolünde Paul Bullion
  • Nivellen rolünde Kristofer Hivju
  • Eskel rolünde Thue Ersted Rasmussen
  • Lydia rolünde Aisha Fabienne Ross
  • Francesca rolünde Mecia Simson

THE WITCHER 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yarım kalan ikinci sezon çekimlerine başlanan The Witcher için açıklanan ilk yayın tarihi 2021’in ilk aylarıydı.

The Witcher 2. sezonu için henüz net bir tarih verilmese de çekimlerin ertelenmesinden kaynaklanan aksaklıklar sebebiyle yeni sezonun 2021’in son çeyreğinde yayınlanacağı düşünülüyor.

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