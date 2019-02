The Witcher’ın yazarı zengin oldu

The Witcher serisinin ne derece popüler olduğu zaten tüm oyun severler tarafından biliniyor. Seri özellikle son oyunu olan Wild Hunt ile büyük bir sükse yapmıştı. Peki böylesine derin bir hikaye örgüsüne sahip olan The Witcher serisi nasıl başladı?

CD Projekt RED, The Witcher’ı Andrzej Sapkowski’nin romanından sanal dünyaya uyarladı. Malum The Witcher kitap anlamında bir klasik değil. Hiç bir zaman da olmadı. Hatta bir çoğu kitabın ana kahramanı olan Geralt’ın hikayesini oyunlar sayesinde öğrendi. Belki de bu oyun serisi olmasaydı dünyanın büyük bir çoğunluğunun The Witcher’dan hiç haberi olmayacaktır. Hatta muhtemelen yakında yayınlanacak olan The Witcher dizisi de (Netflix dizisi) hiç çekilmeyecektir.

Fakat Andrzej Sapkowski bu durumdan pek de hoşnut değil. Çünkü Sapkowski oyunlar sonrasında kitap satışlarının düştüğünü iddia ediyor. Tabi ki bunun için de CD Projeckt RED’i sorumlu tutuyor. Yazar bu yüzden CD Projekt RED’den 16.1 milyon dolar gibi ütopik bir ücret talep etmiş. Yapımcı stüdyo doğal olarak bu ücreti ödemeye yanaşmamış. İki tarafın bu ücretin çok daha altına bir meblağ üzerinde anlaşma sağladıkları belirtiliyor. Henüz tam miktar açıklanmamış olsa da Sapkowski’nin talep ettiği ücretin sadece ilk oyun için olduğu ve The Witcher 2 ve 3 için de ayrı bir ödeme istediği belirtiliyor.

