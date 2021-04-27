Thodex firmasının dolandırıcı olabileceğini 4 ay öncesinden bildi

Thodex firmasının CEO’su Fatih Özer’in 22 Nisan’da hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. 22 Nisan’daki bu olayın ardından MASAK, kripto para borsası Thodex’in Türkiye’deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koymuştu. Thodex’in böyle bir dolandırıcılık olayına karışabileceğini 4 ay öncesinden “Thodex denen kripto para borsası bunca ünlüyü tanıtımlarında kendine siper ettiğine göre kesin arkasından bir vurgun hikâyesi patlayacak. Demişti dersiniz” ifadeleri ile bilen 42 yaşında İletişim Danışmanı olan Çağrı Keskin, nasıl böyle bir öngörüde bulunduğunu anlattı.

"İNTERNETTEN KAMPANYA YÜRÜTTÜ"

18 yıldır reklamcılık sektöründe olduğunu belirten Çağrı Keskin, televizyonda gördüğü, online mecralarda gördüğü her türlü reklama karşı temkinli yaklaştığını söyledi. “Arkasında bir şey olabilir mi?, Ne söylemeyi istiyor? Ne vaat ediyor tüketiciye?” diye sorularla reklamlara baktığını ifade eden Keskin, Thodex reklam kampanyalarında da birtakım lüks arabaların ve yüzlerce telefon gibi ürünlerin karşılıksız hediye edildiğini gözlemlediğini vurguladı. Keskin, reklamcı gözüyle insanın bazı şeyleri sorguladığını dile getirerek, “Yasal ve konvansiyonel mecralar dururken neden bu insanlar online mecra üzerinden bir sürü ünlünün itibarını kendine siper ederek böyle bir kampanya yürüttüler? Önce bunu sorgulayarak başlıyorsunuz. Dolayısıyla orada beni tedirgin eden bir durum vardı. Markanın sahibi 25 yaşında genç bir adam. Daha önceki ticari girişimlerine ve işlerine dair herhangi bir bilgimiz yok. Bu kadar para harcaması şüphe uyandıran bir durum. Ben de buradan yola çıkarak ‘Neden bu kadar para harcanıyor? Bunun sonunda ne amaçlanıyor’ diye düşündüm. Bir söz var; Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Burada bir fare kapanı kurulmuş ve bir şeyler vaat ediliyor insanlara. Buradan yola çıkarak böyle bir tahminde bulundum ama açıkçası tutacağını da beklemiyordum” diye konuştu.