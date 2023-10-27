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    4. Anormal sesler duyduğu için doktora giden kadının kulağından örümcek çıktı! Doktorları bile şaşkına çevirdi

    Anormal sesler duyduğu için doktora giden kadının kulağından örümcek çıktı! Doktorları bile şaşkına çevirdi

    27.10.2023 07:55 | Son Güncelleme:
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    4 gün boyunca anormal sesler duyduğunu söyleyerek doktora giden bir kadın muayene sırasında herkesi şaşkına çevirdi. Muayenede, sol kulağın dış işitsel kanalında küçük bir örümceğin hareket ettiği görüldü.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yaratmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir kadın hasta 4 gün boyunca anormal sesler duyduğu için kliniğe başvurdu. Anormal ses şikayeti ile kliniğe giden kadının muayenesinde kulağından örümcek çıktı.

    YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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    Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde dış işitsel kanalında küçük bir örümceğin hareket ettiği ve örümceğin erimiş dış iskeleti de mevcuttu. Görüntülerde örümceğin değiştirdiği kabuğu da görülüyor.

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    Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcı gönderiye, "Gerçekten böyle bir durum nasıl olabiliyor?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kulakta nasıl yaşamış?" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kulak örümcek

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