MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. TikTok fenomeni Aybüke Çangal'la büyük aşk yaşamıştı! Kısmetse Olur Tolga'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı

TikTok fenomeni Aybüke Çangal'la büyük aşk yaşamıştı! Kısmetse Olur Tolga'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı

17.08.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur'da tanışarak büyük aşk yaşayan Tolga Kandemir ve Aybüke Çangal aşkları için yarışmayı terk etmişlerdi. Habersiz bir şekilde çekimlere katılmadıkları gerekçe gösterilen çift programdan diskalifiye edilmişti. Dışarda bir süre daha aşklarına devam eden ünlü çift ayrılık haberiyle hayranlarını üzmüştü. Kısmetse Olur Tolga'nın yeni aşkı ortaya çıktı.

Kısmetse Olur yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başlayan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çifti aşklarını dışarıda yaşamak istedikleri için çekimlere habersiz bir şekilde katılmayıp diskalifiye edilmişlerdi. Sosyal medyada birlikte çektikleri videolar ile büyük ilgi gören ünlü çift ayrılık haberiyle hayranlarını üzmüştü.

Ayrılığın ardından Kısmetse Olur Tolga'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı. İddialara göre; Tolga Kandemir şimdilerde Eşim Benzerim Yok yarışmasıyla gündeme gelen fenomen Elif Filyos ile aşk yaşıyor.

tolga kandemir

Elif Filyos, TikTok platformunda çektitiği videolar ile fenomen haline gelmiş bir isim. 23 yaşında olan Elif Filyos iddialı ve cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

ELİF FİLYOS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıvrımlı model üstsüz pozunu paylaştı! Dikkat çeken detayKıvrımlı model üstsüz pozunu paylaştı! Dikkat çeken detay
Evliliği 14 ay sürdü! Şoke eden iddialarEvliliği 14 ay sürdü! Şoke eden iddialar
Son pozuyla büyüledi! İngilizce yazıyı yanlış yazınca...Son pozuyla büyüledi! İngilizce yazıyı yanlış yazınca...
Anahtar Kelimeler:
kısmetse olur sosyal medya büyük aşk yaşında istedi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Günün Videosu

İki daire karşılığı müteahhitle anlaştı, kabusu yaşadı! Hem arsasından oldu hem de yaşadığı gecekonduya haciz geldi
İki daire karşılığı müteahhitle anlaştı, kabusu yaşadı! Hem arsasından oldu hem de yaşadığı gecekonduya haciz geldi
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.