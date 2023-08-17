TikTok fenomeni Aybüke Çangal'la büyük aşk yaşamıştı! Kısmetse Olur Tolga'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Kısmetse Olur yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başlayan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çifti aşklarını dışarıda yaşamak istedikleri için çekimlere habersiz bir şekilde katılmayıp diskalifiye edilmişlerdi. Sosyal medyada birlikte çektikleri videolar ile büyük ilgi gören ünlü çift ayrılık haberiyle hayranlarını üzmüştü.

Ayrılığın ardından Kısmetse Olur Tolga'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı. İddialara göre; Tolga Kandemir şimdilerde Eşim Benzerim Yok yarışmasıyla gündeme gelen fenomen Elif Filyos ile aşk yaşıyor.

Elif Filyos, TikTok platformunda çektitiği videolar ile fenomen haline gelmiş bir isim. 23 yaşında olan Elif Filyos iddialı ve cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.



