TikTok fenomeninin acı sonu! Kıyafeti nedeniyle sokak ortasında öldürüldü

TikTok hesabından yaklaşık 47 bin takipçisi bulunan Eman Sami Maghdid isimli genç bir kadın, giyim tarzı ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Mari veya Maria ismiyle bilinen fenomen ailesinin karşı çıkmasına rağmen sosyal medyada paylaşım yapmaya devam edince erkek kardeşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Maghdid’in ismi açıklanmayan erkek kardeşi tarafından Erbil’de yol ortasında genç kıza 9 el ateş ederek öldürüldüğünü açıkladı.Polis, cinayet sonrası Eman'ın kardeşini ve kendisini saklamaya çalışan bir kişiyi daha gözaltına aldı.

HAÇ SEMBOLÜ HALİNE GELMİŞTİ

20 yaşındaki TikTok fenomeni, paylaştığı şarkılar, fotoğraflar ve videoların yanı sıra sürekli olarak haç sembolünü bedeninde taşımasıyla ünlenmişti. Dini inancı hakkında yorumlardan kaçınmasına rağmen Maghdid, sosyal medyadan gelen sert eleştiriler üzerine Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçiş yapmadığını ve haç sembolünü sadece modanın bir parçası olarak kullandığını açıklamıştı.

Fenomen isim, ağustos ayında yaptığı bir paylaşımda, "İnsanların sürekli diğer insanların elinden acı çekeceğine inanıyorum" notunu düşmüştü.



