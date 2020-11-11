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  4. TikTok'ta rezalet! İzmir depremi ve Ayda bebeği canlandırması sosyal medyayı ayağa kaldırdı

TikTok'ta rezalet! İzmir depremi ve Ayda bebeği canlandırması sosyal medyayı ayağa kaldırdı

11.11.2020 15:04 | Son Güncelleme:
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İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin hüznü yaşanırken, henüz depremin yaraları sarılıyorken sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan video şoke etti. TikTok'ta aktif olan bir kullanıcı Ayda bebeğin enkazın altından çıkarılma anını betimleyen bir video paylaştı. Sosyal medyadan tepki yağdı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran videoda TikToK fenomeni genç kız, Ayda bebeğin deprem enkazından çıkarılması, annesini kaybetmesi ve daha sonra yaşadıklarıyla ilgili hazırladığı video büyük tepki topladı.

"ANNE SES VER! ANNE NE OLUR ÖLME..."

Ceylin Akçalı'nın TikTok'taki videosunda en akılda kalan noktalardan biri de "Anne ses ver anne, ne olur ölme" kısmı. Deprem enkazında annesini kaybeden Ayda bebeğin yaşadıklarıyla dalga geçen o anları betimleyerek takipçi kazanmak isteyen bu genç kız sosyal platformlarda büyük tepki çekti.

"EVİMİZDEN GERİYE BİR YIKINTI KALDI"

91 saat sonra enkaz altından kurtarıldığı anları da betimleyen Ceylin Akçalı, yırtık kıyafetleriyle enkazdan çıktıktan sonra yıkılan binanın yanına giderek "Evimizden geriye kalan sadece bir yıkıntı" cümlelerini söylüyor. Binlerce insanın en kötü anlarının sadece izlenme ve prim yapma duygusuyla videoya çekilmesi tüm izleyenlerin kalbini yaraladı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU!

Gelen tepkilere cevap veren Ceylin Akçalı kendini böyle savundu. "Siber zorbalık şikayetinde bulunacağım yanınıza kalmayacak" dedi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 17 yorum
İnşallah gercekten öle mi duruma dusersinde milletle dalga geçmeyi anlarsın ozaman
Taklit ettiğin anı inşallah yaşarsın,ama ölme saatlerce yaşaki anla..Sonra öl önemli değilsin.
arkandakine söyle de fazla itelemesin yoksa boğulacaksın

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