TikTok'ta viral olan Türk usulü makarna tarifi

TikTok kullanıcılarının övgüyle bahsettiği bu tarife geleneksel Türk dokunuşlarıyla kendi yorumunuzu katabilirsiniz. Ailecek yapacağınız keyifli bir akşam yemeğinde ya da dostlarınıza hazırlayacağınız özel bir sofrada yıldız olacağından emin olabilirsiniz. Makarna severler için yeni bir favori olacak bu tarif, hem kolaylığıyla hem de tadıyla damaklarda iz bırakacak. Bu tarifi evinizde denemek istiyorsanız ihtiyacınız olan malzemeleri hemen sepetinize ekleyin ve TikTok’ta gördüğünüz o ünlü lezzeti kendi mutfağınızda yaratın!

Türk üsulu makarna malzeme listesi

Kıyma için:

500 gram makarna

300 gram kıyma

1 adet orta boy soğan

Köri, karabiber, soğan tozu, tatlı kırmızı biber tozu ve tuz

Yoğurtlu sos için:

2 su bardağı yoğurt

2-3 diş sarımsak

Bir tutam tuz

Tereyağlı sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı tatlı kırmızı toz biber

Süsleme için:

Taze maydanoz

1 orta boy domates

Türk usulü makarna nasıl yapılır?

Makarnayı tuzlu kaynar suda paketin üzerindeki talimatlara göre haşlayın. Ardından suyunu süzün ve kenarda bekletin.

Tavaya kıymayı alın ve kendi yağıyla kavurun. Üzerine köri, karabiber, soğan tozu, tatlı kırmızı biber tozu ve tuz ekleyerek karıştırın. Ardından üzerine küp küp doğranmış soğanı ekleyin ve kıyma çıtır çıtır olana kadar pişirin.

Yoğurda ezilmiş sarımsak ve bir tutam tuz ekleyerek karıştırın. Homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

Küçük bir tavada tereyağını eritin. Eriyen tereyağına tatlı kırmızı toz biberi ekleyin ve kısa bir süre karıştırarak ocaktan alın.

Haşlanmış makarnayı servis tabağına alın. Üzerine önce sarımsaklı yoğurdu ardından da kıymalı harcı ekleyin. Son olarak tereyağlı biber sosunu gezdirip ince kıyılmış taze maydanoz ve domatesle süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun!

Türk usulü makarna tarifinde kullanılan malzemeler

1. İtalya'nın vazgeçilmezi: Barilla Kelebek (Farfalle) Makarna (9x500 gr)

Kökleri 1500'lerin İtalya'sına kadar uzanan Farfalle, Türk usulü makarna tarifinde bambaşka bir boyut kazanıyor. Kelebek şekliyle sofralarda hem göze hem damağa hitap eden Barilla makarna, bu tarifle daha da özel bir hale geliyor. Bunun yanında Farfalle makarnayı ister sebzeli ister kremalı soslarla sıcak servis edebilir isterseniz de makarna salatasında kullanabilirsiniz. Durum buğdayı irmiğinden yapılan ürün, her lokmada İtalyan mutfağının ruhunu hissettiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Gayet güzel ve lezzetli bir makarna.”

“Bittikçe alıyoruz. Tam buğdaylıları da güzel.”

Barilla farfalle makarnanın yanında tam buğdaylı kelebek makarna almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Aromanın yıldızı: Hayfene Köri (40 gr)

Hint mutfağının eşsiz baharat karışımını mutfağınıza getiren Hayfene Köri, zerdeçal, kişniş ve karanfil gibi zengin içeriklerle hazırlanarak sadece yemeklerinize aroma katmakla kalmıyor aynı zamanda bir lezzet patlaması yaşatıyor! Tavuk yemeklerinden çorbalara ve hatta Türk usulü makarnanın kıymalı sosuna bile bambaşka bir dokunuş yapabilirsiniz. Hayfene Köri, yoğun aromasıyla sofralarınıza egzotik bir hava katacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Köri birden fazla baharatın karışımı olduğu için markadan markaya tadı da değişiyor. Bu üründe ben bir lezzet standardı yakaladım. Memnunum!”

“Çok başarılı bir ürün.”

Hayfene körinin yanında baharatlık almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Yemeklerin olmazsa olmazı: Arifoğlu Tane Karabiber (125 gr)

Arifoğlu Tane Karabiber, mutfağın vazgeçilmezlerinden! Yoğun aroması ve hafif acılığıyla et yemeklerinden çorbalara kadar her tarifin yıldızı olmayı başarıyor. Özellikle Türk usulü makarnanın kıyma harcında hafif bir aroma patlaması yaratmak için ideal olan bu tane karabiberler, yemeklerinizde fark yaratacak tazelik ve kalitede.

Kullanıcılar ne diyor?

“Değirmende çekerek kullanıyorum, gerçekten çok taze ve fiyatı gayet uygun.”

“Karabiberi değirmenin içine koydum, süper oluyor.”

Arifoğlu tane karabiberin yanında baharat değirmeni almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Mutfağın gizli kahramanı: Baharat Dükkanı Soğan Tozu (45 gr)

Kullanımı kolay, lezzeti olay diyebileceğimiz Baharat Dükkanı Soğan Tozu, yoğun soğan aromasını pratik bir şekilde yemeklerinize taşıyor. Hiçbir katkı maddesi içermeyen ürün, çorbalardan soslara kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. Ayrıca Türk usulü makarnanızın kıymasına bir tutam ekleyerek tadını farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Marketlerde bulamıyorum diye buradan aldım, her yemeğe ve sosa yakışıyor.”

Baharat Dükkanı soğan tozunun yanında vakumlu kavanoz almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Doğallığın gücü: Wefood Organik Tatlı Kırmızı Biber Tozu (50 gr)

Wefood’un Organik Kırmızı Tatlı Biber Tozu, doğal yöntemlerle üretilen bir baharat. Yoğun kırmızı rengi ve tatlı aromasıyla yemeklerinize hoş bir dokunuş yapan ürün, acısız olduğu için çocukların favorisi olacak tariflerde bile rahatlıkla kullanılabilir. Türk usulü makarnanın hem kıyma harcında hem de üzerine dökeceğiniz tereyağlı sosuna ekleyerek renk ve aroma katabileceğiniz vegan, katkısız ve %100 organik olan ürün, sağlıklı mutfakların olmazsa olmazı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Organik olması tercih sebebim. Güzel ürün, teşekkürler.”

“Bütün yemeklerime lezzet katıyor.”

Wefood tatlı kırmızı biber tozunun yanında baharat standı almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Doğal ve zengin mineral kaynağı: Mayi Tuz Sofrada Öğütme Tuzu (500 gr)

Mutfağında doğal bir dokunuş isteyenler için Mayi Tuz Sofrada Öğütme Tuzu tam bir kurtarıcı! Çevre kirliliğinden etkilenmeden doğal kaynaklardan elde edilen tuz, herhangi bir rafine işlem görmeden sadece güneşte kurutularak hazırlanıyor. Ağır metal ve mikroplastik içermediği kanıtlanan ürün, mineraller bakımından da oldukça zengin. Saf ve doğal içeriğiyle sofralarınıza sağlık getiren Mayi tuz, Türk usulü makarnanıza da doğal bir tat katmak için birebir!

Kullanıcılar ne diyor?

“Acımtırak olmaması, E536 içermemesi sağlıklı ve bol mineral içeriği ile çok kaliteli aromasını, tuzunun tadını veren bir tuz. Diğer tuzlardan sonra bu kadar kaliteli, iyi ve farklı bir tuz yemek cidden farkı ortaya koydu.”

“Mayi tuzu kullanmaya başlayalı diğer markaları hiç alma ihtiyacı duymadım. Amazon'dan alıyorum devamlı.”

Mayi tuzun yanında baharat öğütücü almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Milas’tan sofranıza: Milas Bereketi Ev Yapımı Geleneksel Köy Yoğurdu (1 kg)

Doğallığı ve lezzeti bir araya getiren Milas Bereketi Ev Yapımı Geleneksel Köy Yoğurdu, her kaşıkta sizi Milas’ın bereketli topraklarında bir yolculuğa çıkarıyor. %100 katkısız ve el değmeden hazırlanan yoğurt, Türk usulü makarna tarifinize mükemmel bir eşlikçi olacak! Hafif ekşimsi tadı ve kıvamı ile hem sade tüketebileceğiniz hem de yemeklerinize katabileceğiniz yoğurt, günün her saatinde keyifle yiyebileceğiniz bir besin.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tadı muhteşem, çok beğendim. Ellerinize sağlık.”

“Gerçekten lezzetli ve doğal, çok sevdim.”

Milas köy yoğurdunun yanında yoğurt makinesi almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Pratik ve lezzetli: Sütaş Dilimli Yayık Tereyağı (2x1000 gr)

Doğal içeriği sayesinde sofralarınıza sağlık taşıyan Sütaş Dilimli Yayık Tereyağı, doğallığı ve hızlı kullanımı bir arada sunuyor. Sütaş’ın taze sütlerinden elde edilen tereyağı, dilimlenmiş ve tek tek paketlenmiş yapısıyla hem saklamayı kolaylaştırıyor hem de tazeliğini uzun süre koruyor. Türk usulü makarnanızı hazırlarken mutfakta size hız kazandıracak ürün, yemeğinize eşsiz bir aroma katacak.

Kullanıcılar ne diyor?

“İçindekiler 100 gramlık olacak şekilde ayrı ayrı kağıtla paketli olması çok iyi düşünülmüş.”

“Sütaşın bu yayık tereyağı o kadar lezzetli o kadar enfes ki Almanya'da yediğim tereyağlarını bana anımsattı. Tam kahvaltılık tuzsuz bir tereyağı.”

Sütaş tereyağının yanında tereyağı saklama kabı almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Ergonomik ve dayanıklı: Jsdoin Profesyonel Mutfak Sarımsak Ezici

Mutfakta vakit kaybetmek istemeyenlerin dostu Jsdoin Profesyonel Sarımsak Ezici, güçlü tasarımı ile birden fazla sarımsak dişini aynı anda eziyor. Ergonomik sapı ile mutfağınızda vazgeçilmeziniz olacak sarımsak ezici, soyulmamış sarımsakları bile sorunsuzca ezebilir ve bulaşık makinesinde yıkanarak zahmetsizce temizlenebilir. Türk usulü makarna sosunu hazırlarken sarımsaklarınızı pürüzsüz bir şekilde ezmek artık çok daha hızlı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Basit, kullanışlı ve çok sağlam. Küçük miktarlarda olmak kaydıyla sadece sarımsak değil her şeyi ezebiliyor! Havuç, kabak, brokoli, ıspanak vb.”

“Sağlam, işini yapıyor ve bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.”

Jsdoin sarımsak ezicinin yanında sarımsak soyucu almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Lezzeti garantileyen tava: Tefal G25904 Titanyum 6X UnlimitedOne Tava (24 cm)

Mükemmel yemeklerin sırrı Tefal G25904 Titanyum Tava’da saklı! Dayanıklı yapışmaz kaplaması ve Thermo-Signal teknolojisiyle ideal sıcaklığa ulaştığında size haber veren tava, Türk usulü makarna tarifinize eşlik edecek kıyma harcını hazırlarken mükemmel renk ve tat elde etmenizi sağlıyor. Çabuk temizlenebilir iç ve dış yüzeyiyle işinizi hızlandırırken tüm ocaklarla da uyumlu olan Tefal tava, mutfakta en büyük yardımcınız olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

“Özellikle 6X serisi aldık çünkü sık kullanıyoruz. Üzerinde yağ dahil hiçbir şey kalmıyor. Biraz ağır, ortasında pişirme sıcaklığına eriştiğinde kaybolan yazı simgesi var.”

“Tava yapışmıyor. Çizilmeye gerçekten dayanıklı mı bilmiyorum, dikkat ederek kullanıyorum ve bir çiziği olmadı. Beğendiğim için setini aldım.”

Tefal tavanın yerine serinin 20-24-28 cm boyutlarındaki 3'lü tava setini almak isterseniz buraya tıklayın.

11. Her şey elinizin altında: Bluefox 3'ü 1 Arada Bambu Kesme Tahtası

Mutfakta zaman kazanmayı sevenlere özel Bluefox 3'ü 1 Arada Bambu Kesme Tahtası, hem doğrama hem sunum hem de ölçüm ihtiyaçlarınızı tek bir üründe topluyor! Dayanıklı ve çevre dostu bambudan üretilen tahtanın üzerindeki kesim cetveli, doğramalarınızı tam ölçüsünde yapmanıza yardımcı olurken kenarındaki su olukları da mutfak tezgahınızı tertemiz tutuyor. Ayrıca hazırladığınız Türk usulü makarnanın malzemelerini keserken de tarifi servis ederken de çoklu fonksiyonuyla işinizi kolaylaştırıyor. Bıçak dostu yüzeyiyle keskinlik dostu olan tahta, neme dayanıklı yapısıyla da uzun yıllar mutfağınızda baş köşeyi alacak.

Kullanıcılar ne diyor?

“Gerek görüntü gerekse kullanım açısından harika bir ürün. Büyük ve size güzel bir kesme ile doğrama alanı açılıyor. Soya yağı ile yağlanmış geliyor.”

“Fotoğrafta olduğu gibi çıktı. Ölçüler iyi. Gerçekten kullanışlı bir ürün.”

Bluefox bambu kesme tahtasının yanında bambu tahtası için bakım kiti almak isterseniz buraya tıklayın.

12. Keskinliğin adı: Victorinox Blisterli Doğrama Bıçağı

Sebze, meyve ya da et... Her malzemede pürüzsüz ve net kesimler yapmak isteyenler için Victorinox Blisterli Doğrama Bıçağı tam bir efsane! Paslanmaz çelik bıçağı ve ergonomik sapıyla mutfakta keyifli bir deneyim sunan bıçak, Türk usulü makarna için küp küp doğradığınız domates ve soğanla ya da ince ince doğradığınız maydanozla tarifinize estetik katıyor. Üstelik bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliğiyle temizliği de dert etmenize gerek yok!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bıçak elinizde hafiftir. Sapı çok rahattır ve elinize iyi oturur.”

“Çeliğin kaliteli olduğunu görüyorsunuz, zaten çok keskin. Ergonomiktir ve normal mutfak kullanımında çok iyi performans gösterir.”

Victorinox bıçağın yanında bıçak, servis ve kesme tahtası seti almak isterseniz buraya tıklayın.

13. Al dente makarnanın sırrı: WMF Mini Makarna Tenceresi (18 cm)

Makarnayı lezzetli pişirmek bir sanatsa WMF Mini Makarna Tenceresi bu işin ustası! Tencere, entegre süzgeç özelliğiyle makarnayı zahmetsizce süzüp yeniden tencereye yerleştirerek servis edene kadar sıcak tutuyor. TransTherm tabanı sayesinde ısıyı eşit dağıtan ve enerji tasarrufu sağlayan ürün, Türk usulü makarnayı hazırlarken kullanabileceğiniz her türlü makarna şeklini rahatça pişiriyor. Üstelik, paslanmaz çelik malzemesiyle bulaşık makinesinde sorunsuzca temizlenebiliyor ve uzun ömürlü bir yapısı var.

Kullanıcılar ne diyor?

“2-4 kişi için iyi bir boyut. Bu kompakt tasarımı beğendim!”

“Makarnanın yanı sıra sebzeleri de kolayca boşaltmanıza olanak tanıyan delikli bir sepetle donatılmış bir tencere. Boyutlar bekarlar ve çiftler için mükemmel.”

WMF makarna tenceresinin yanında makarna servis kaşığı almak isterseniz buraya tıklayın.

14. Küçük ama işlevsel: Zwilling Metalik Gri Sos Tenceresi (14 cm)

Türk usulü makarnanızın tereyağı sosunu hazırlarken pratik bir yardımcı arıyorsanız Zwilling’in metalik gri sos tenceresi tam size göre! Küçük porsiyonlar için ideal olan 1 litrelik tencere, paslanmaz çelik yapısı ve mükemmel ısı dağılımı özelliğiyle soslarınızı eşit kıvamda pişiriyor. İndüksiyon ocaklarıyla uyumlu oluşu ve 200°C’ye kadar fırında kullanıma uygun yapısıyla da mutfağınızın yıldızı olacak sos tenceresi, hem kompakt hem de işlevsel bir modele sahip!

Kullanıcılar ne diyor?

“Sos yapmak, 1-2 kişilik yemek ısıtmak, pasta için krema vb. yapmak gibi birçok şeye kullanabilen küçük bir tencere. Ağır ve kaliteli duruyor.”

“Tatlılara sos olarak kullanmak için aldım. Ama zaten her gün soya sosu, miso ve zencefil ile yemek pişirmek için kullanıyorum! Ama koku yaymıyor, bu yüzden tatlılar için de uygun.”

Zwilling sos tenceresinin yanında 6'lı sos kaşığı seti almak isterseniz buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.