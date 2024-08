Mısır patlatmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Airfryerda patlamış mısır tarifi

Mısır patlatmayı seviyorsunuz ama tencerede yaparken yanmasından veya fazla yağlı olmasından şikayetçiyseniz doğru yerdesiniz. Çünkü airfryerda mısır patlatmak sadece kolay değil aynı zamanda lezzetli ve eğlenceli bir deneyim. Geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlarken patlamayan tanelerden dolayı israf da yaşatmıyor. Ayrıca, daha az yağ ekleyerek hazırlandığından daha sağlıklı bir atıştırmalık olan tarif, mutfakta pratikliği sevenlerin olmazsa olmazı haline gelecek!

Airfryerda patlamış mısır tarifi

MALZEMELER

Cin mısır (patlatmalık mısır)

Tereyağı

Deniz tuzu

TARİF

Mısır tanelerini airfryerın haznesine dökün ve üzerine az miktarda tereyağı koyun. Ardından tuzu da ekleyip birkaç kere karıştırın.

Airfryerın sıcaklığını 200 dereceye, zamanını ise 20 dakikaya ayarlayın. Pişirmenin 5 ila 8. dakikasında cin mısırlarınızı kontrol edin ve airfryerın kapağını mısırların patlama sesi yavaşlayana kadar kadar açmayın, bu şekilde mısırların eşit şekilde patlamasını sağlarsınız.

Mısırlar tamamen patlayınca airfryerı kapatın ve mısırları ister yemek için servis tabağına alın isterseniz de tarçın-şeker veya yağ ile farklı aromalar katarak tüketin.

Sıcak ve taptaze patlamış mısırınızı keyifle tüketin.

Afiyet olsun!

Tarifi yaparken ihtiyaç duyabileceğiniz malzemeler

1. Sağlıklı kızartmanın en etkili yolu: Philips HD9867/90 7.3 Litre Airfryer XXL

Fazla yağı ayıran ve hapseden Fat Removal teknolojisiyle çıtır çıtır ve yumuşacık yiyecekleri daha az yağla hazırlamanıza destek olan Philips HD9867/90 Airfryer XXL ile hem tattan ödün vermeden daha sağlıklı yemekler tüketebilir hem de gereksiz yağ kullanımını hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Çıkarılabilir tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilen ve QuickClean sepeti sayesinde zahmetsizce temizlenen airfryerın Rapid Air teknolojisi mısır taneleri de dahil olmak üzere her türlü yiyeceği eşit pişirir ve her lokmada mükemmel bir lezzet sunar. Ayrıca, HomeID uygulamasıyla yüzlerce tarife ulaşabilir, yeni yemekler deneme konusunda da kendinize güvenebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Az yağla çıtır çıtır kızartmalar yapabilmekten oldukça memnun olan kullanıcılar, Philips HD9867/90 airfryer ile yaptıkları kızartmaların hem lezzetli hem de sağlıklı olduğunu belirtiyor. Dokunmatik ekranın çalışma kolaylığını ve cihazın koku hapsetme özelliğini de övüyorlar. Ayrıca airfryer'ın, mutfakta zamandan tasarruf ettiren en büyük yardımcılardan biri olduğunu söylüyorlar.

2. Yemek pişirmeyi basitleştiren: Cosori 5.5 Litre Siyah Sıcak Hava Fritözü XXL

Büyük dokunmatik LED ekranı ve 11 önceden ayarlanmış programıyla yemek pişirmeyi zahmetsiz hale getiren Cosori’nin 5.5 Litre Airfryer XXL modeliyle mutfakta geçirdiğiniz zamanı verimli şekilde kullanabilir ve yemek hazırlama sürecini çok daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. %85’e varan daha az yağ gereksinimiyle hem lezzetli hem de sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz. Önceden ısıtma ve sıcak tutma modları ile film gecelerinde mısırlarınızı ve atıştırmalıklarınızı her zaman ideal sıcaklıkta kalmasını sağlayan airfryerın bulaşık makinesinde yıkanabilen yapışmaz sepetleriyle temizliği de çok basit!

Kullanıcılar ne diyor?

Özellikle pizza ve patates kızartması gibi yiyeceklerin kısa sürede mükemmel piştiğini belirten kullanıcılar, Cosori Airfryer’ın hızını ve pişirme kalitesini oldukça beğeniyorlar. Ayrıca, cihazın mutfağı temiz tutması ve fazla yer kaplamaması da büyük bir avantaj olarak öne çıkıyor. Bluetooth gibi bazı eksiklikler olsa da genel olarak pek çok kişi bu ürünü oldukça başarılı buluyor.

3. Eğlenceli film geceleri için: Reis Patlatmalık Mısır (500 gr)

Reis markasının patlatmalık mısırı ile evde sinema keyfi yapmak artık çok daha kolay! Türkiye menşeli mısırların her tanesi dolgun ve çıtır çıtır bir forma kavuşarak atıştırmalık zevkinizi bir üst seviyeye taşıyor. Patlatma süresi kısa olduğu için birkaç dakikada hazır olan mısırlarla, evde film izlerken ya da arkadaşlarınızla bir aradayken atıştırmalık krizlerine çabucak son verebilirsiniz. Kolayca patlayıp mis gibi kokular yayan patlatmalık mısırlarla film akşamlarınıza lezzet katabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Birçok marka denemiş olan kullanıcılar, Reis Patlatmalık Mısır’ın diğerlerinden daha güzel patladığını ve daha az fire verdiğini belirtiyor. Mısırın kalitesi ve lezzeti kullanıcılar tarafından beğeniliyor. Mısır tanelerinin tam olarak patlaması ve tadının tatmin edici olması nedeniyle bu ürün pek çok kişinin favorisi olmuş durumda.

4. Temizlikte kolaylık arayanlara: Busstier Kare Airfryer Pişirme Kağıdı (50 Adet)

Busstier’in kare airfryer pişirme kağıdı, yüksek sıcaklığa dayanıklı yapısı ile yiyeceklerin fazla yağını emerken fritözünüzün temiz kalmasını sağlıyor, böylece yağ lekeleri ve yanık kalıntıları gibi sorunlarla uğraşmak zorunda kalmadan mutfakta geçirdiğiniz süreyi daha etkili geçirmenize yardımcı oluyor. Su ve yağ geçirmez yapısı ile kullanışlılık yaratan pişirme kağıdının tek kullanımlık olması sayesinde de işiniz bittiğinde atarak temizlikle uğraşmadan keyfinize bakabilirsiniz. Üstelik delikli yapısı ile patlamış mısır gibi yiyeceklerinizin pişme kalitesini etkilemez ve havanın eşit bir şekilde dağılmasını destekler.

Kullanıcılar ne diyor?

Kağıdın ince olmasına rağmen yağı sızdırmamasını ve basit kullanımını öven kullanıcılar, pişirme kağıdının Airfryer’ın içini temiz tutma konusunda çok başarılı olduğunu belirtiyor. Bunun yanında pek çoğu da satın alma işlemini airfryer modelinizin genişliğini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmenizi öneriyorlar.

5. Kalitenin pratik hali: Sütaş Dilimli Yayık Tereyağı (2x1000 gr)

Taptaze sütlerden elde edilen Sütaş Dilimli Yayık Tereyağı, dilimlenmiş formuyla kullanımı ve saklamayı oldukça sorunsuz hale getiriyor. Hiçbir katkı maddesi içermeyen tereyağı, dilimlerin tek tek paketlenmiş olması ile tazeliğini uzun süre koruyor, böylece her defasında taptaze tereyağının tadını çıkarabiliyorsunuz. Tazeliğini ilk günkü gibi hissedebileceğiniz ürünle, her zaman nefis patlamış mısırların ve yemeklerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Her biri 100'er gramlık paketlerde sunulan Sütaş Dilimli Yayık Tereyağı, kullanıcılardan tam not alıyor. Tek kahvaltılık ya da yemeklik porsiyonlar halinde olması tereyağının hem kullanım kolaylığını hem de tazeliğini koruması açısından oldukça beğeniliyor. Özellikle bebeği için kullananlar, ürünün paketleme şeklini çok kullanışlı buluyorlar. Tereyağının dilimli olması ile her kullanımda zahmetsizce tükettiğini söyleyen kullanıcılar, ürünü tekrar tekrar sipariş edeceklerini belirtiyorlar.

6. Yemeklerinize doğallığı getiren: Mayi İyotlu İnce Doğal Tuz (2 kg)

Mayi markasının doğadan gelen iyotlu ince doğal tuzu, rafine edilmeden güneşte kurutularak üretiliyor. Tuzluluğunu yer altındaki kaya tuzlarından alarak zengin minerallerle sofralarınıza sağlık katan tuz, ağır metal ve mikroplastik içermemesiyle tamamen doğal bir ürün arayanlar için ideal bir seçim. Ayrıca, hiçbir kimyasal işlemden geçmediği için doğallığını koruyan ve ailenize güvenle sunabileceğiniz sağlıklı bir seçenek olan Mayi tuz, patlamış mısırlarınızın lezzetini arttıracak.

Kullanıcılar ne diyor?

Mayi tuzun sağlıklı ve doğal yapısından oldukça memnun olan kullanıcılar, rafine tuzlara göre daha zengin mineralli olduğunu ve her yemekte güvenle kullandıklarını belirtiyorlar. Ayrıca ürünün coğrafi işaretli olmasını da tuzu tercih etmelerinde önemli bir etken olarak gösteriyorlar.

7. Saf ve yoğun aroma: Wefood Organik Seylon Tarçın Tozu (55 gr)

Wefood Organik Seylon Tarçın Tozu, sadece tarçın ağacının iç kabuklarından üretilen Sri Lanka’dan gelen özel bir tarçın türü. Üretimi oldukça zahmetli ve geleneksel yollarla yapılan tarçın, açık renkli ve yumuşak lezzetli yapısıyla dikkat çekiyor. Tatlılardan içeceklere, hatta et yemeklerine kadar birçok tarifte kullanabileceğiniz tarçın, güçlü aromasıyla patlamış mısırlarınıza da enfes bir tat katacak! GDO’suz, katkısız ve koruyucusuz olmasıyla da sağlığına önem verenler için harika bir tercih olan tarçın tozunun vegan ve glütensiz yapısı, bebekler de dahil olmak üzere herkesin güvenle tüketmesini sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Wefood tarçının kokusunu ve tadını oldukça beğenen pek çok kişi, ürünün özellikle organik ve temiz içerikli olmasından dolayı bebek beslenmesinde de tercih ettiklerini belirtiyor. Ayrıca seylon tarçının rengi ve kokusunun diğer tarçınlardan farklı ve daha yoğun olduğunu vurguluyorlar.

8. Tatlılara ve içeceklere lezzet katan: Balküpü Paket Toz Şeker (1 kg)

Balküpü’nün 1 kilogramlık doğal toz şekeri, hem tatlılarınızda hem de çay ve kahvelerinize ekleyebileceğiniz ideal bir şeker seçeneği. Herhangi bir katkı maddesi içermeyen toz şeker, en doğal haliyle mutfağınıza geliyor ve enfes tarifler yaratmanıza destek oluyor. Tadıyla çay saatlerini daha keyifli hale getirirken patlamış mısırlarınızda da mükemmel sonuçlar elde etmenizi destekliyor. Nemli ortamlarda muhafaza edilmediğinde uzun süre tazeliğini koruyan ürün, ekonomik bir paket olmasıyla da fazla şeker kullanmayanlar için müthiş bir alternatif!

Kullanıcılar ne diyor?

Balküpü Paket Toz Şeker’in tat yoğunluğunun yüksek olması, pek çok kişinin tatlılarında ve içeceklerinde mükemmel sonuçlar almasını sağlıyor. Ürünün fiyatını hak eden bir performansa sahip olduğunu belirten kullanıcılar, Balküpü’ne güvendiklerini dile getiriyorlar. İri taneli ve çok iyi tat veren toz şeker, özellikle en iyi kaliteyi uygun fiyata arayanların favorisi haline gelmiş durumda. Herkesin gönül rahatlığıyla tavsiye ettiği ürün, tatlı tutkunlarının gözdesi!

9. Evde sinema keyfi: Popiço Cips Ve Patlamış Mısır Kovası

Popiço markasının mısır kovası, patlamış mısırdan cipse ve patatese kadar birçok atıştırmalık için elinizin altında bulundurabileceğiniz sağlıklı bir ürün. Cips ve patlamış mısır gibi çerezlerin sunumu için ideal olan kova, BPA içermeyen 1. sınıf hammadeden üretilmiş olmasıyla da güvenle kullanılabilir. Zararlı maddeler içermediği için atıştırmalıklarınızı sevdiklerinizle güvenle paylaşabileceğiniz patlamış mısır kovası, dayanıklı yapısı sayesinde film gecelerinizin vazgeçilmezi olacak!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.