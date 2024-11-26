Kahve yanına tatlı arayanlara airfryerda Fudgy Brownie tarifi

Airfryerın geniş kullanım alanı sayesinde kalabalık misafirlerinize anında çeşitli ikramlıklar hazırlayabilir, tek porsiyonluk tatlı krizlerinizi en hızlı şekilde çözebilirsiniz. Fırına kıyasla çok daha az enerji harcaması, mutfakta uzun süre vakit geçirmeyi sevmeyenler içinse büyük bir artı. Kahvenin yanına eşlik edecek bu nefis brownie denedikten sonra airfryerınızı sadece kızartmalar için değil tüm yemeklerinizde kullanmak isteyeceksiniz. Hazırsanız içeriğe geçelim!

Fudgy Brownie malzeme listesi

100 gr eritilmiş çikolata (bitter tatlı veya yarı tatlı) - 2'ye bölün (50 gr eritilmek için, 50 gr brownie üstüne eklemek için doğranmış)

1/2 su bardağı tereyağı 115 gr (erimiş)

1/2 su bardağı + 2 yemek kaşığı esmer şeker (120 gr)

1 yumurta (büyük)

1 tatlı kaşığı vanilya

1/2 su bardağı veya 60 gr çok amaçlı un

2 yemek kaşığı veya 15 gr kakao tozu

1/2 tatlı kaşığı tuz

Fudgy Brownie nasıl yapılır?

Yağı ve çikolatayı bir sos tavasında eritin ve tuz ekleyin.

Bir kapta yumurta ve esmer şekeri, şeker çözülene kadar çırpın.

Yumurtalı şeker karışımının içine çikolatalı harcı ekleyin.

Harcın içine unu ve kakao tozunu eleyerek ekleyin ve vanilyayı atın. Ardından karışım homojen oluncaya kadar karıştırın.

Harcı pişirme kabına alın ve yüzeyde oluşan baloncukları patlatmak için kabın tabanını birkaç kez tezgaha vurun. Ardından da çikolata parçalarını brownie'nizin yüzeyine yerleştirin.

Kabı airfryerınızın içine yerleştirin ve derece ile zamanlamayı ayarlayarak cihazı başlatın.

Fudgy Brownie yapımı için malzeme önerileri

1. Harika tatlılar için: Cosori Beyaz XXL Airfryer (5,5 L)

Cosori Beyaz XXL Airfryer, mutfakta vakit kazandıran büyük 5,5 litrelik kapasitesiyle 3-5 kişilik aileler için ideal. Geniş LED ekranı ve 11 önceden ayarlanmış menüsü ile tatlılardan ana yemeklere kadar geniş bir yelpazede lezzetler yaratmak mümkün. Metal iç kap ve yapışmaz yüzeyi sayesinde pişirme sonrası temizlik derdi ortadan kalkarken bulaşık makinesinde yıkanabilir olması da ekstra rahatlık yaratıyor. Üstelik ön ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonlarıyla brownie'nizi her zaman sıcak ve taze servis edebilirsiniz! Bunun yanında brownie'yi pişirme ve airfryerı yıkama gibi konularda iş yükünüzü azaltmak için airfryer pişirme kağıdına bir göz atabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Cosori Airfryer kullananlar, özellikle geniş kapasitesinin aile yemekleri için harika olduğunu söylüyor. Aynı zamanda sadece tatlı ve kızartmalarda değil sebze yemeklerinden etlere kadar birçok yemeği başarılı bir şekilde pişirdiğini söylüyor.

2. Pratik ve hızlı tatlıların sırrı: Philips HD9650/90 Siyah XXL Airfryer (7,3 L)

Philips HD9650/90 Airfryer, geniş 7,3 litrelik kapasitesiyle aile boyu yemekler için mükemmel. Rapid Air teknolojisi ile yiyeceklerin dışı çıtır çıtır olurken içi yumuşacık kalıyor. Fat Removal teknolojisiyle fazla yağı yiyeceklerden uzaklaştırıyor ve daha sağlıklı sonuçlar sağlıyor. Ayrıca, yemekleri uzun süre sıcak tutma özelliği ile her an taze servis yapabiliyorsunuz. Brownie'nizden daha iyi bir sonuç almak isterseniz Philips pişirme kabı ve muffin kalıbı setini inceleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Philips XXL Airfryer kullanıcıları, cihazın hızlı ve sağlıklı pişirme deneyiminden çok memnun. Büyük kapasitesinin kalabalık aileler ve misafirler için yemek yaparken kurtarıcı olduğunu düşünenler aynı zamanda temizliğinin kolay olmasını da kullanışlı buluyor.

3. En dengeli çikolata lezzet: Callebaut Bitter Damla Çikolata 811 (400 gr)

Tatlılarınıza zengin bir lezzet katmak istiyorsanız Callebaut’un 811 serisi tam size göre! Yoğun kakao tadıyla öne çıkan çikolata, kırmızı meyve, karamel ve vanilya notalarıyla damağınıza eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Kek, brownie, ganaj veya mus yaparken diğer malzemelerle mükemmel bir uyum sağlıyor. Üstelik dengeli aroması sayesinde tatlı tariflerinize profesyonel bir dokunuş katabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Callebaut 811 çikolata kullananlar, yoğun kakao aroması ve dengeli tadıyla tariflerine bambaşka bir boyut kattığını söylüyor. Özellikle brownie gibi tariflerde tam kıvamında eridiği ve eşsiz bir lezzet verdiği belirtiliyor. Çikolatanın kalitesi ve zengin aroması da kullanıcılar arasında beğeni kazanmış durumda.

4. Çiftlikten sofranıza: Sütaş Tereyağı (2x1000 gr)

Sütaş tereyağı, doğallığı ve lezzetiyle kahvaltılardan yemeklere kadar her tarifte fark yaratıyor. Yemeklerinize enfes bir aroma katarken yüksek besin değeriyle de hem lezzetli hem sağlıklı bir seçim sunuyor. Yüksek kaliteli taptaze sütlerden üretilen tereyağını sofranızdan eksik etmek istemeyeceksiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Sütaş Tereyağı kullanıcıları, ürünün taptaze tadını çok seviyor. Kahvaltılardan hamur işlerine kadar her kullanımda beklenenden fazla lezzet kattığını söyleyenler oldukça fazla. Ayrıca, uzun süre dayanması ve kahvaltı için kullanılabilmesi de beğenilen özelliklerinden.

5. Yoğun aromasıyla: Hanzade Bitkisel Toz Esmer Şeker (1 kg)

Hanzade Bitkisel Toz Esmer Şeker, tatlılara ve içeceklere doğal bir tat katmak isteyenlerin tercihi. Melasla karışmış olan esmer şeker, beyaz şekere göre daha hafif ve aromatik bir lezzete sahip. Özellikle tatlı ve içecek tariflerinde hoş bir karamel dokunuş arayanlar için birebir. 1. sınıf kalitede üretilen şeker, mutfağında doğal bir alternatif arayanların favorisi.

Kullanıcılar ne diyor?

Hanzade esmer şeker kullanıcıları, ürünün tane tane olmasını ve kalıplaşmamasını beğeniyor. Tatlılarda ve içeceklerde kullandıklarını söyleyenler ürünün tazeliğinin ve kaliteli ambalajının da memnuniyet yarattığını belirtiyor.

6. Tariflerinize doğal tat katan: Hasanbey Çiftliği Doğal Taze Köy Yumurtası (15 Adet)

Hasanbey Çiftliği’nin taze doğal köy yumurtaları, sağlıklı beslenmek isteyenler için iyi bir seçenek sunuyor. Sınırlı sayıda tavukla tamamen doğal koşullarda üretilen bu yumurtalar, günlük olarak toplanıyor ve sofralarınıza doğal bir lezzet katıyor. Endüstriyel değil, doğanın içinde büyüyen tavuklardan elde edilen yumurtalar, tatlılarınızdan kahvaltılarınıza doğallık katmak için birebir.

Kullanıcılar ne diyor?

Hasanbey Çiftliği yumurtalarını deneyen kullanıcılar, ürünün özellikle tazeliğinden ve doğal lezzetinden oldukça memnun. Birçok kullanıcı, kahvaltılarında bu yumurtayı tüketmekten keyif aldığını belirtiyor ve market yumurtalarına göre çok daha lezzetli olduğunu söylüyor.

7. Tatlılara ekstra lezzet veren: Arifoğlu Saf Vanilya (20 gr)

Arifoğlu Saf Vanilya, tatlılarınızın olmazsa olmazı olacak! %100 saf vanilya içeriği sayesinde katkı maddesi içermiyor ve aroması tamamen doğallıktan geliyor. Hem tatlı ve hamur işlerinizde hem de çikolata ve kahve tariflerinizde harika bir tat derinliği yaratıyor. Toz formda olması, kullanımı çok pratik hale getirirken ölçüyü ayarlamak da kolay oluyor. Mis gibi vanilya kokusuyla mutfağınızı saracak ürünle, tatlılarınıza enfes bir dokunuş katabilirsiniz. Eğer sıvı formda vanilya kullanmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, Arifoğlu Saf Vanilya’nın aromasını çok beğeniyor. Birçok kullanıcı, özellikle tatlılara ekledikten sonra aldığı yoğun vanilya kokusuna bayıldığını söylüyor. Hatta bazı kullanıcılar, diğer vanilya çeşitlerine göre daha doğal ve lezzetli bulduğunu belirtiyor.

8. Enfes hamur işleri için: Sinangil Un (10 kg)

Hamur işlerinizde fark yaratacak Sinangil Un, harika kabaran kekler ve poğaçalar yapmanıza olanak tanıyor. Bu un, özellikle kek ve poğaça yapımında ürünlerin daha iyi kabarmasına yardımcı oluyor ve gevreklik kazandırıyor. Profesyonel ya da amatör, mutfağa giren herkesin severek kullanacağı ürün, hamur işlerinizde daha iyi sonuçlar elde etmeniz için ideal. Eğer Fudgy Brownie tarifinizde çok amaçlı un kullanmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, Sinangil Un’un keklerde ve diğer hamur işlerinde mükemmel kabarma sağladığını belirtiyor. Unun kalitesi ve kolay işlenebilirliği kullanıcılar tarafından övülürken hamur işlerini çok daha lezzetli hale getirdiği de sıkça dile getiriliyor.

9. Yoğun kakao tadına doyum olmayan: Cacaco Barry Extra Brute Kakao Tozu (1 kg)

Tatlı ve keklere profesyonel dokunuş getiren Cacao Barry Extra Brute Kakao Tozu, yoğun kakao tadı ile tatlılarınıza derinlik katarken zengin rengi ile de görsel bir şölen sunuyor. Belçika’nın ünlü çikolata geleneğinden gelen ürün, hem amatör hem de profesyonel mutfaklar için ideal bir tercih. Özellikle pasta, kek ve içeceklerde kullanıldığında sonuçları çok beğeniliyor. Eğer gerçek bir kakao aroması arıyorsanız bu ürünle tanışmalısınız!

Kullanıcılar ne diyor?

Cacao Barry’nin kakao tozu kullanıcıların uzun zamandır bir numaralı favorisi. Birçok kullanıcı ürünün yoğun lezzetini ve rengini çok beğendiğini dile getiriyor. Tatlılarda daha az miktarda kullanarak bile zengin bir kakao aroması elde edebildiklerini belirtiyorlar. Yoğun ve kaliteli kakao arayanlar için önerilen ürün, özellikle kek ve içeceklerde lezzet çıtasını yükseltiyor.

10. Tatlınızın tadını yükselten: Mayi Tuz İyotlu ince Öğütülmüş Doğal Kaynak Tuz (2 kg)

Mayi Tuz doğal kaynaklardan elde ediliyor ve iyot ilavesiyle zenginleştiriliyor. Hiçbir kimyasal işlem görmeden sadece güneşte kurutularak hazırlanan tuz, yemeklerinize kıtır kıtır ve hafif bir lezzet katıyor. Özellikle boğazı yakmayan yapısı ve dengeli tadı ile beğeni toplayan Mayi Tuz, sağlığını düşünenler için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar tuzun yumuşak lezzetini övüyor. Mayi Tuz’un yemeklere kattığı doğal tadı ve yemeklerdeki dengeli dağılımı çok seviliyor. Kullanıcılar ayrıca bu tuzun daha sağlıklı bir alternatif olduğunu düşünüyor.

Bonus

1. Tatlıların eşlikçisi: Karaca Hatır Köz 5 Fincan Kapasiteli Krem Türk Kahve Makinesi

Fudgy browninin yanında bir Türk kahvesi de iyi gider değil mi? Karaca Hatır Köz, közde pişmiş tadında Türk kahvesini evinizde kolayca hazırlamanızı sağlıyor. Tek seferde 5 fincan kahve yapabilen makine, taşma önleyici sistem ve otomatik kapanma özellikleriyle güvenli ve pratik bir kullanıma sahip. Sesli ve ışıklı uyarı sistemi ile kahveniz hazır olduğunda sizi bilgilendiriyor. Krem rengi ve şık tasarımıyla da her mutfağa uyuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar Karaca Hatır Köz’ün köpüklü ve tam kıvamında kahve yapmasından oldukça memnun. Ayrıca "Kahve pişirme süresi hızlı ve sonuç her zaman tatmin edici." olduğunu belirtiyor.

2. Evde kahve keyfi: Nespresso C35 Essenza Mini Siyah Kahve Makinesi ve Süt Köpürtücü Aksesuar

Türk kahvesi sevmiyorsanız fudgy tatlı yanında içmek için kendinize bir espresso hazırlamaya ne dersiniz? Enerji Sınıfı A+ olan Nespresso C35 Essenza Mini, kompakt tasarımı ve şık görünümü ile kahve keyfini evinize getiriyor. 19 bar basınç sistemi sayesinde her seferinde mükemmel kahve yapıyor ve Aeroccino 3 süt köpürtücü ile de kremamsı süt köpüğü hazırlamanıza olanak tanıyor. Espresso ve Lungo seçenekleriyle farklı kahve deneyimlerini sunan makine, enerji tasarruflu özelliğiyle de çevre dostu. Eğer küçük ama işlevli bir kahve makinesi arıyorsanız bu model sizi tatmin edecek.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar makinenin performansından oldukça memnun. "Lungo ve espresso seçenekleriyle istediğim kahveler için yeterli bir makine." diyenleri makinenin latteden espressoya, cappuccinodan americanoya kadar her türlü kahveyi yapabildiğini dile getiriyor.

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