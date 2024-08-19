Turşu yapımında ustalaşmak isteyenler için olmazsa olmaz ürünler

Geleneksel yöntemlerle evde turşu yapımı hem keyifli hem de sağlıklı bir uğraş. Turşu kurarken lezzeti arttırmak ve hazırlığı hızlandırmak için bazı malzemeler vazgeçilmez. Hem tat katan hem de turşunun uzun süre dayanmasını sağlayan sirkenin yanı sıra kaya tuzu, turşuların kıtır kıtır kalmasında önemli bir rol oynar. Doğru kavanozlar ve kapaklardan yararlanmak da turşunun tadını ve tazeliğini korumak için kritik. Bunların yanında birkaç pratik ekipmanla turşu yapımı hiç olmadığı kadar zevkli kılabilirsiniz. Daha fazlası için içeriğe geçelim!

@breakingbreadwithbayan Refrigerator dill pickles 🥒 These pickles are sour, salty and crunchy!! Everything you want in a pickle 😍 you can eat them within a couple days of pickling but I found the best results come after 5 days or so. They last 3-4 weeks in the fridge just fine, after that the water starts to turn murky and pickles begin to lose their texture (still totally edible though). These pickles are delicious as is but there are plenty of ways you can enhance them! Some things you could add include: red pepper flakes or hot peppers for heat, mustard seeds, bay leaves, etc. (Approx 2 jars full) 1lb cucumbers 1 cup water 1 cup white vinegar 2 tbs pickling or kosher salt Optional: 1 tbs sugar Fresh dill Garlic cloves Black peppercorns Cut your cucumbers into wedges, rounds or long slices (for sandwiches). Pack them into a clean jar and top with a few sprigs of dill, 2-3 garlic cloves (I like to crush them slightly to release the juices), and abut a tsp of black peppercorns. For the brine, mix together water, vinegar, salt and sugar if using, and warm through until the salt and sugar dissolves. Then top up each jar with the brine. Close the lids and place the jars in the fridge to pickle. The spears take approx 5 days for best results, however the slices are good by the 3rd day. ♬ original sound - breakingbreadwithbayan

1. Turşuların uzun süre tazeliğini koruması için: Kilner Geniş Ağızlı Vakumlu Kapaklı Konserve Kavanozu (500 ml)

Evde turşu yapmayı veya meyve sebzelerinizi doğal yöntemlerle saklamayı seviyorsanız Kilner'ın 500 ml kapasiteli, geniş ağızlı konserve kavanozu tam size göre! Sağlam cam kavanoz, paslanmaz çelikten yapılmış vidalı kapağı ve vakumlu contası sayesinde hava sızdırmaz bir şekilde kapanıyor. Geniş ağzı yardımıyla elma püresinden turşuya kadar her türlü gıdayı sorunsuzca doldurup saklayabileceğiniz kavanozun ayrıca, bulaşık makinesinde yıkanabilir olması da kullanışlı bir detay!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar kavanozun özellikle meyve sebze konservelemek isteyenler için ideal olduğunu belirtiyor. Geniş ağzının büyük meyve ve sebzelerin konserve edilmesini çabuklaştırdığını, güçlü yapısının ise yıllarca kullanılabilir olduğunu sıkça vurguluyor. Cam kalitesinin yüksekliği ve hava sızdırmazlığı ile içeriklerin uzun süre tazeliğini koruduğunu söyleyen kullanıcılar, ürünü sıklıkla öneriyorlar.

2. Mutfakta düzeni sevenlere: Sarkap Cam Kavanozlar İçin Bükümlü Yeniden Kullanılabilir Konserve Kapağı Seti (10 Adet)

Sarkap'ın 10'lu konserve kapağı seti, mutfağınızda ihtiyacınız olan farklı baharatları, yiyecekleri, sosları ve daha fazlasını saklamanız için müthiş bir çözüm. 82 mm çapındaki geniş ağızlı konserve kavanozlarına uyumlu olan kapaklar, yiyeceklerinizi taze tutmak için harika bir vakum oluşturur. Güçlü metal malzemeden üretilen kapaklar, aynı zamanda paslanmaya dayanıklı ve bulaşık makinesinde yıkanabilir özellikte.

Kullanıcılar ne diyor?

Setten oldukça memnun olan birçok kişi, kapakların uzun ömürlülüğü ve vakum oluşturma performansını överken paslanma yapmaması ve renklerinin bozulmamasıyla da beğeni topluyor. Ürün, geniş ağızlı kavanozlarla kusursuz uyum sağladığı için özellikle konserve yapımı için ideal bulunuyor.

3. Çok yönlü tasarım: WMF Gourmet 3'ü 1 Arada Paslanmaz Çelik Huni

WMF Gourmet'in hunisi, mutfağınızda turşu yapımından kavanozdan turşuyu çıkarmaya ve kışlık konserve hazırlamaya kadar pek çok farklı işlev için yararlanabileceğiniz fonksiyonel bir araç. 300 ml kapasiteli ve 16 cm yükseklikte olan huni, çıkarılabilir süzgeci sayesinde doldurma, azaltma ve süzme işlemlerinde mükemmel performans gösterir. Paslanmaz çelikten üretilmiş olan huni, en küçük yemek artıklarını bile yakalayabilen süzgeciyle mutfakta işinizi kolaylaştırırken bulaşık makinesinde yıkanabilir olmasıyla da temizliği zahmetsiz hale getirir.

Kullanıcılar ne diyor?

Süzgeç aparatı ile en küçük parçaları bile yakalayarak temiz bir akış gerçekleştirmesiyle kullanıcılar bu huniyi çok pratik ve işlevsel buluyor. Sağlam malzemesi ve paslanmaz çelikten yapılmış olması ile de uzun süre kullanabileceklerini söyleyen kullanıcılar ürünü takıp çıkarılabilen parçaları ile oldukça beğeniyor.

4. Doğal ve ferahlatıcı: Arifoğlu Organik Elma Sirkesi (500 ml)

Geleneksel doğal fermantasyon yoluyla üretilen ve herhangi bir kimyasal işlem görmeyen Arifoğlu’nun organik elma sirkesi, turşularınızdan salatalarınıza ve yemeklerinize eşsiz bir lezzet katar. Sirkenin yüzeyinde oluşabilecek “ana” adı verilen şeffaf tabaka, fermantasyonun devam ettiğini gösterir, bu da sirkenin pastörize edilmediği anlamına gelir. Sirke, ayrıca serin ve karanlık bir yerde muhafaza edildiğinde uzun süre tazeliğini korur. Böylelikle faklı zamanlarda kurduğunuz turşular için de yararlanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

Yumuşak içimi ve doğal yapısı ile özellikle salatalar ve turşular için ideal olan bu elma sirkesini pek çok kullanıcı seviyor. Birçok kişi de sirkeyi organik olması nedeniyle tercih ettiğini belirtiyor.

5. Mutfakta elinizden düşüremeyeceğiniz: Zwilling 3 Parçalı Siyah Bıçak Seti

Zwilling Twin Grip serisinin üç parçalı bıçak seti, mutfağınızdaki işlerinizde size büyük konfor sağlar. İçinde doğrama, tırtıklı ve soyucu bıçak olan bu set, farklı kullanım alanları için uygun çözümler sunar. Yüksek kaliteli, buzla sertleşmiş Friodur çelikten üretilen bıçaklar, dayanıklılıkları ve üstün keskinlikleriyle öne çıkar. Meyve, sebze, et ve diğer malzemeleri rahatlıkla kesebileceğiniz bıçak seti, uzun ömürlü ve korozyona karşı güçlü yapısıyla da memnun ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Ürünün keskinliğini öven kullanıcılar, seti oldukça beğeniyor ve bıçakların uzun süre keskin kalması ile ergonomik sapları sayesindeçalışmasının kolay olduğu belirtiyor. Bunun yanında kullanıcılar setin fiyat-performans oranının da yüksek olduğunu ekliyor.

6. Turşularınızın aromasını zenginleştiren: Hanzade Bitkisel 84 Mineralli Çankırı Kristal Tane Kaya Tuzu (10 kg)

Tamamen doğal kaynaklardan elde edilen Hanzade Bitkisel’in 84 mineralli Çankırı Tuzu, sofralarınıza doğanın en değerli minerallerini getiriyor. Kimyasal işleme tabi tutulmadan işlenen ve bu sayede saflığını koruyan tuz, içeriğindeki potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, manganez, iyot ve selenyum ile günlük mineral ihtiyacınız için gerekli birçok öğeyi barındırıyor. Turşu ve yemeklerinize sadece lezzet değil aynı zamanda besleyici değer katan tuz, sağlığınız için de ideal bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

Doğal ve katkısız olması nedeniyle sevilen Hanzade Bitkisel’in Çankırı Tuzunun sofralara kattığı lezzetten memnun olan kişiler, ürünün günlük yaşamda yemeklerin tadını nasıl zenginleştirdiğinden bahsediyor. Ağız bakım suyu ve yüz yıkamada da tercih edilen ürünün büyük boyutta olması ve uzun süre kullanılabilmesi de beğenilen özellikler arasında.

7. Taze ve pratik: İpek Değirmen Limon Tuzu (1 kg)

Salatalarınızda, yemeklerinizde ve turşu yapımında bu limon tuzunu ekleyerek yiyeceklerinizin daha taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, içerdiği C vitamini ve antioksidanlar ile bağışıklık sisteminizi destekler. Yiyeceklerin yanı sıra, limon tuzu doğal bir temizlik maddesi olarak da kullandığından çaydanlıklarınızın ve tencerelerinizin kireçlenmiş yüzeylerini temizlemek için de etkili bir çözüm üretir.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar İpek Değirmen Limon Tuzu’nu tazelik ve kalite açısından vazgeçilmez buluyor. Limon tuzunun temizlikte de çok etkili olduğundan bahseden kullanıcılar, ürünün yaptıkları temizlikte de çok iyi sonuç verdiğini söylüyorlar.

8. Turşunuzdaki gizli malzeme: Hayat Kapaklı Su (12x750 ml)

Gün boyu ihtiyacınız olan sıvı alımını destekleyen Hayat Kapaklı Su, turşu yapımında başarılı sonuçlar elde etmek için harika bir seçenek. İçeriğindeki doğal mineraller ve ideal pH değeriyle turşunuzun daha zengin olmasına katkıda bulunan su paketini spor yaparken veya seyahat ederken de terlemeye bağlı dehidrasyon gibi durumlar için rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar Hayat Kapaklı Su'yu taşınabilir ve pratik olması nedeniyle tercih ediyorlar. Su şişelerinin dayanıklı yapısı ve kullanışlı kapağı beğeni toplarken suyun lezzeti ve tadı da olumlu yorumlar alıyor.

9. Tatlıların ve turşuları bir üst seviyeye taşıyan: Balküpü Paket Toz Şeker (3 kg)

Tatlıların tadını zirveye taşımak veya turşularınıza o özel aromayı katmak için Balküpü Toz Şeker, mutfağınızın vazgeçilmezi olacak. Paketinin içinde 3 kilogramlık doğal toz şeker bulunan ürün, çay ve kahve keyiflerinizi daha lezzetli hale getirirken aynı zamanda tatlılarınızın ve turşularınızın da daha güzel olmasına yardımcı oluyor. Toz şekeri nemli ortamlardan uzakta saklayarak uzun süre boyunca yararlanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Balküpü Paket Toz Şeker’in tat yoğunluğunun yüksek olması pek çok kişinin yaptığı tariflerde mükemmel sonuçlar almasını sağlıyor. Ürünün fiyatını hak eden bir performansa sahip olduğunu belirten kullanıcılar, toz şekeri gönül rahatlığıyla öneriyorlar.

10. Turşu hazırlamanın hızlı yolu: Mikinoona Yeşil Silikon Sarımsak Kabuk Soyucu

Mikinoona Yeşil Silikon Sarımsak Kabuk Soyucu ile sarımsak soymanın zahmetli sürecine son verebilirsiniz! Uygulaması kolay ve pratik bir çözüm sunan soyucu, tekrar kullanılabilir yapısıyla hem ekonomik hem de çevre dostu. Sadece birkaç sarımsak dişini soyucunun içine koyup elleriniz arasında veya tezgahın üzerinde yuvarlayarak saniyeler içinde tertemiz soyulmuş sarımsaklar elde edebilirsiniz.

11. Ev yapımı lezzet: Havaza Kornişon Turşu (1200 gr)

Turşu yapmak istemiyorsanız kaliteli ve doğal içerikli hazır turşular bulmanız da mümkün. Yaz sonlarına doğru yetişen taze ürünlerin sirke ve tuz ile fermente edilmesiyle hazırlanan Havaza’nın doğal ve katkısız Kornişon Turşu, salamurada iki ay boyunca bekletilmesi ile kış mevsiminde sofralarınıza enfes bir eşlikçi olur. Hiçbir katkı maddesi ve koruyucu içermeyen ev yapımı kornişon turşuyu et yemeklerinden salatalara kadar keyifle tüketebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Ürünü sıklıkla tavsiye eden kullanıcılar, Havaza Kornişon Turşusu’nun doğal ve lezzetli olduğunu belirtiyorlar. Turşunun kıvamı ve tadı, birçok kullanıcı tarafından çok beğeniliyor ve ev yapımı olduğu için tercih ediliyor. Bazı kişiler de turşunun tazeliğinin ve kokusunun harika olduğunu vurguluyorlar.

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