Sosyal medyada izlenme rekorları kıran o tarif burada! İşte lezzet bombası Lotus bisküvili brownie

Sosyal medyanın yeni gözdesi, tatlı tutkunlarının favorisi haline gelen Lotus bisküvili brownie tarifini öğrenmeye hazır mısınız? Çikolatanın yoğunluğu, Lotus bisküvinin karamelize tadı ve brownie'nin nemli dokusuyla birleşince ortaya çıkan bu lezzet bombası, hem göze hem de damağa hitap ediyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz tatlıyla misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şaşırtmaya hazır olun! Bunun için eşsiz brownie'yi hazırlarken kullanabileceğiniz en iyi ürünleri sizler için derledik. İşte detaylar!

Airfryerda Lotus bisküvili brownie tarifi

MALZEMELER

50 gr eritilmiş bitter çikolata

50 gr üzeri için çikolata

115 gr tuzsuz tereyağı

1/2 su bardağı + 2 yemek kaşığı esmer şeker (120 gr)

1 büyük yumurta

1/2 çay kaşığı vanilya

1/2 çay kaşığı kahve tozu

60 gr çok amaçlı un

2 yemek kaşığı kakao tozu (15 gr)

1/2 çay kaşığı tuz

10-15 adet Lotus Biscoff Bisküvi

TARİF

Bitter çikolatayı tuzsuz tereyağıyla birlikte benmari usulü eritin ve soğumaya bırakın.

Yumurta ve esmer şekeri iyice çırparak köpük kıvamına getirin.

Çikolata karışımını yumurtalı karışıma yavaşça ekleyip karıştırın.

Un, vanilin, kahve tozu ve tuzu ekleyerek pürüzsüz bir karışım elde edene kadar harcı çırpın ve içine bir iki tane Lotus Biscoff bisküvisini elinizde ufalayarak ekleyip harcı birkaç tur daha karıştırın. Lotus tadını daha yoğun almak isterseniz karışımın içine damak zevkinize göre lotus kreması da ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız karışımı yağlı kağıt serili airfryer haznesine dökün.

Üzeri için olan çikolatayı karışımın yüzeyine serpiştirdikten sonra Lotus bisküvilerini karışımın üzerini kaplayacak şekilde ekleyin.

Airfryer haznesinin üzerine metal bir kapak koyun ve hazneyi airfryera yerleştirdikten sonra ayarı 180 derecede 40 dakika pişecek şekilde yapın. Süre dolduktan sonra metal kapağı çıkarın ve brownie'yi airfryerda 160 derecede yaklaşık 5-10 dakika daha pişirin.

Servise hazır olması için airfryerdan çıkardığınız Lotus bisküvili brownie'yi 5 dakika soğumaya bırakın.

Dinlenen Lotus bisküvili brownie artık yemeye hazır.

Afiyet olsun!

Tarifte kullanılan malzemeler

1. Brownie’ye istediğiniz yumuşaklığı veren: Philips HD9252/90 Essential Siyah Airfryer

Rapid Air teknolojisi sayesinde yemeklerinizi çok daha az yağ ile sağlıklı bir şekilde pişirmenizi sağlayan Philips'in HD9252/90 Airfryer modelinin 7 ön ayarlı dokunmatik ekranıyla donmuş atıştırmalıklardan taze patateslere, etten muffinlere kadar birçok yiyeceği kolayca hazırlayabilirsiniz. Lotus bisküvili brownie’nizi bu cihazda pişirerek dışı çıtır içi yumuşak bir kıvam elde edebilir, ayrıca 30 dakikaya kadar sıcak tutma modu ile servis zamanı için tatlınızı ideal sıcaklıkta ve her an taptaze olacak şekilde bekletebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Philips HD9252/90 Airfryer'ı kullananlar, ürünün oldukça kullanışlı olduğunu ve yağsız ama lezzetli pişirme yaptığını belirtiyor. Özellikle patates kızartmaları için çok iyi olduğu, az yağla mükemmel sonuçlar elde edildiği söyleniyor. Hem giriş seviyesi için uygun fiyatlı hem de kaliteli bir seçenek olarak öne çıkan airfryerda kullanıcılar, neredeyse her şeyi pişirebildiklerini ve sonuçlardan memnun kaldıklarını dile getiriyor.

2. Yemeklerinizdeki tadı bir üst seviyeye çıkaran: Cosori 5,5 Litre Siyah Sıcak Hava Fritözü

Lotus bisküvili brownie’nizi zahmetsizce hazırlamanıza yardımcı olan Cosori'nin geniş kapasiteli Airfryer'ı, 5,5 litrelik sepetiyle 2 ila 4 kişilik aileler için mükemmel bir seçenek. 11 önceden ayarlanmış programı ve büyük dokunmatik LED ekranıyla kullanım kolaylığı sunan airfryer, ön ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonları ile brownie’nizi olması gereken ısıda pişirip mükemmel kıvamda tutabilir, shake-hatırlatma özelliğiyle de pişirme sürecini mükemmel hale getirebilir. Yapışmaz kızartma sepetleri bulaşık makinesinde yıkanabilen cihaz temizlik sürecini de oldukça kolaylaştırır. Hem pişirme sürecini hızlandıran hem de mükemmel sonuçlar elde ettiren airfryerın 1700 W gücü ile Lotus bisküvili brownie’niniz hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı!

Kullanıcılar ne diyor?

Cosori 5,5 Litre Airfryer’ı uzun zamandır kullananlar, cihazın geniş haznesi ve pratik kullanımını övüyorlar. Fiyatının performansına göre çok uygun olduğunu, özellikle kızartma işlemlerinde çok başarılı bulduklarını belirtiyorlar. Büyük porsiyonları tek seferde pişirebilmesi ise büyük bir avantaj olarak görülüyor. Temizliğinin de oldukça kolay olması, cihazın kullanıcılar tarafından daha da sevilmesini sağlayan önemli kriterlerden bir tanesi.

3. Kolay temizlik arayanlara: Lirazon Kare Yapışmaz Airfryer Pişirme Kağıdı (50 Adet)

Airfryer kullanırken temizlikle uğraşmak istemeyenler için Lirazon'un yapışmaz pişirme kağıtları harika bir çözüm. 16,5x16,5x5 cm boyutlarındaki kare model, tüm Airfryer modellerine uyuyor. Lotus bisküvili brownie’nizi pişirirken yiyeceklerin tepsiye yapışmasını önleyerek temizlik derdini ortadan kaldıran tek kullanımlık olan kağıtları, pişirme sonrası kolayca atabilirsiniz. Ayrıca, pişirme sırasında yağ ve su geçirmez yapısıyla brownie’nizin homojen pişmesini sağlayan ürüne daha sürdürülebilir bir seçenek arayanlar ise silikon pişirme kabına bir göz atmak isteyebilirler.

Kullanıcılar ne diyor?

Airfryer kullananlar için adeta bir hayat kurtarıcı olan pişirme kağıdının pratik ve kullan-at özellikte olması pek çok kullanıcının temizlik derdini ortadan kaldıran bir özelliği. Pişirme sırasında yiyeceklerin yapışmasını önleyen kağıt, kullanıcılar tarafından tam ölçüsünde ve kaliteli bulunuyor. Ayrıca sürekli satın alınan bir ürün olarak da tavsiye ediliyor.

4. Brownie lezzetinde çıtayı yükselten: Callebaut 70-30-38 Ekstra Bitter Çikolata (400 gr)

Bitter çikolatanın yoğunluğunu sevenler için Callebaut'un bu ekstra bitter çikolatası tam bir hazine. Dünya çapında şeflerin tercihi olan çikolata, kavrulmuş dolgun kakao gövdesi ve taze meyvemsi notalarıyla brownie’nize derinlik katar. Düşük akışkanlık seviyesiyle brownie karışımınıza mükemmel bir şekilde entegre olur, böylece her ısırıkta çikolatanın zengin tadını hissedebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Callebaut 70-30-38 Ekstra Bitter Çikolata’yı deneyenler, ürünün mükemmel bir kalite sunduğunu vurguluyorlar. Çikolatanın tadı yoğun ve enfes bulunuyor, özellikle pişirme için ideal olduğu belirtiliyor. Uzun raf ömrü ve üstün aroması ile kullanıcılar arasında oldukça popüler bir seçenek olarak öne çıkan bu çikolatayı şiddetle tavsiye eden birçok kullanıcı var.

5. Yoğun bir tat arayanlar için: Seel Elazığ Yayık Tuzsuz Tereyağ (500 gr)

Lotus brownie’nizin nemli ve yumuşak dokusunu yaratmak için uygun olan ve doğal yoğurttan elde edilen tuzsuz yayık tereyağı, Elazığ'ın zengin bitki örtüsünden toplanan sütlerden üretiliyor. Katkısız ve doğal yapısıyla tariflerinize lezzet katan tereyağının tuzsuz olması pek çok tatlınızda gönül rahatlığıyla kullanabilmenizi de beraberinde getiriyor.

6. Tatlılarda denge sağlayan: Hanzade Bitkisel Esmer Şeker Toz (500 gr)

Hanzade Bitkisel Esmer Şeker, Lotus bisküvili brownie’nize derin bir karamel tadı katmak için harika bir seçim. Şeker kamışı melasıyla zenginleştirilen esmer şeker, tatlılarınıza hafif bir nem ve eşsiz bir tat katar. Brownie’nizde Lotus bisküvilerin karamelize aromasını daha da derin ve zengin hale getirerek tarifi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız esmer şeker kullanmak en doğru tercihlerden biri.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar tarafından kaliteli ve lezzetli olarak değerlendirilen Hanzade Bitkisel Esmer Şeker ürününün, özellikle çikolatalı kurabiyeler gibi tariflerde farkını ortaya koyduğu söyleniyor. Hem görsel hem de tat anlamında beklentileri fazlasıyla karşılayan esmer şekerin ayrıca tanecikleri ideal boyutta ve rengi ile kokusu da oldukça hoş bulunuyor.

7. Brownie’nin arkasındaki ekstra doku: Sade Organik Yumurta (30 Adet)

Organik yemlerle beslenen ve açık havada özgürce dolaşan tavuklardan elde edilen Sade Organik Yumurtalar, brownie’nizin kabarması ve kıvamı için olmazsa olmaz. Doğal ve taze yapısıyla hem sağlığınıza katkıda bulunan hem de tariflerinizde mükemmel sonuçlar elde etmenize yardımcı olan yumurta, tatlılarınızın lezzetinde büyük rol oynar.

8. Tatlılarında lezzeti öne çıkaran: Arifoğlu Saf Vanilya Cam Şişe (20 gr)

Tatlıların vazgeçilmezi olan vanilya, özellikle Lotus bisküvili brownie gibi tatlılarda hamuru tamamlayan vazgeçilmez bir malzeme. Arifoğlu'nun saf vanilyası da brownie’nize hoş bir koku katma konusunda harika bir iş çıkarıyor. Cam şişede sunulan ürün, tazeliğini uzun süre koruyor ve denediğiniz her türlü tarifi zenginleştiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar tarafından yoğun ve kalıcı vanilya kokusu ile övgü alan ürünün küçük bir miktar kullanmada bile tatlılarda belirgin bir vanilya kokusu yarattığı belirtiliyor. Kahveye ve pankeklere hoş bir aroma kattığı, toz formundaki saf vanilyanın gramajına göre çok bereketli olduğu ve uzun süre kullanılabildiği de vurgulanıyor.

9. Tariflerinizdeki gizli malzeme: Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve (250 gr)

Avusturya'nın en eski kahve markası Julius Meinl'ın bu özel harmanı, hem brownie’nizin içine hem de yanına mükemmel bir eşlikçi! Orta kavrulmuş ve hafif asiditeli kahve, Orta ve Güney Amerika ile Güney Doğu Asya'nın en özel Arabica kahvelerinin bir araya getirilmesi ile elde ediliyor. Filtre kahve makineleri, dripper, chemex ve French press ile uyumlu olan kahve, tatlı anlarınıza eşsiz bir dokunuş katacak.

Kullanıcılar ne diyor?

Julius Meinl Präsident Blend Kahve, dengeli birleşimi ve ne çok hafif ne de çok kavrulmuş tadı ile kullanıcılar tarafından beğeniliyor. Kahvenin aromatikliği, özellikle filtre kahve sevenler için ideal bulunuyor. Ürün ayrıca, kaliteli bir kahve arayanlar için de tavsiye ediliyor.

10. Brownie’ye istediğiniz kıvamı kazandıran: Hatap Değirmenleri Çok Amaçlı Un (10 kg)

Brownie’nizin temelini oluşturan Hatap Değirmenleri markasının çok amaçlı unu, 95 yıllık tecrübesiyle keklerden poğaçalara, böreklerden pizzalara kadar her türlü hamur işinde kullanılabilen kaliteli yapısı sayesinde tariflerinizde fark yaratıyor. Tatlınıza yumuşak ve pürüzsüz bir doku kazandıran çok amaçlı unu brownie’niniz de dahil her türlü hamur işinde lezzeti artırmak için güvenle kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kaliteli ve taze olmasıyla Hatap Değirmenleri Çok Amaçlı Un, kullanıcıların vazgeçilmezi olmuş durumda. Unun hamur işlerinde harika sonuçlar elde ettiren dokusu, kıyır kıyır börekler ve poğaçalar yapmak için uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor. Sürekli tercih edilen un birçok kullanıcı tarafından da uzun zamandır sevilerek tüketiliyor.

11. Karamelize tatlılara özel dokunuş: Wefood Organik Ham Kakao Tozu (140 gr)

Kavrulmadan öğütülen kakao çekirdeklerinden elde edilen ham kakao tozu, yüksek besin değeriyle dikkat çeken bir malzme. Wefood'un organik kakao tozu da brownie’nize yoğun bir çikolata aroması kazandırma konusunda oldukça başarılı bir ürün. İlave şeker veya tatlandırıcı içermemesi ile tariflerinizde doğal bir lezzet sunan organik ham kakao tozu sadece Lotus bisküvili brownie tarifi için değil sağlıklı tatlı çeşitleri yapmak isteyenler için de vazgeçilmez bir gıda.

Kullanıcılar ne diyor?

Hem çocuklar hem de diyet yapanlar için faydalı bir seçenek olarak görülen Wefood Organik Ham Kakao Tozu, yoğun kakaosu ve katkısız içeriği ile kullanıcılar tarafından çok seviliyor. Az miktarda kullanımda bile tatlılarda yoğun bir kakao tadı verdiği belirtilen ürün, güvenle alınan ve sıkça stoklanan bir malzeme olarak öne çıkıyor.

12. Tatlının tadını dengeleyen: Mayi Tuz Öğütülmüş Sofra Tuzu (600 gr)

Rafine işlemi görmemiş, mikroplastik ve ağır metal içermeyen %100 doğal ve katkısız Mayi Tuz, brownie tarifinizde kullanacağınız bir çimdik tuz için ideal bir seçim olacaktır. Tatlılarınızda lezzetleri dengelemek için birebir olan Mayi Tuz Öğütülmüş Sofra Tuzu, zengin mineral içeriğiyle tatları daha belirgin hale getirmek için uygun bir alternatif.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar tarafından güçlü mineralleri ve kaliteli yapısı ile övülen Mayi Tuz Öğütülmüş Sofra Tuzu, çok az miktarda kullanımda bile etkili sonuçlar vermesiyle sofraların vazgeçilmezi haline gelmiş durumda. Kullanıcılar tarafından düzenli olarak tüketilen öğütülmüş sofra tuzu, katkısız olmasıyla da pek çok kişi tarafından tavsiye ediliyor.

13. Lotus’un eşsiz aromasını arttırmak isteyenlere: Lotus Biscoff Sürülebilir Karamelize Bisküvi Ezmesi (400 gr)

Lotus'un ikonik bisküvilerinden elde edilen sürülebilir ezmeyi brownie’nizin üzerinde veya içinde kullanarak tarife eşsiz bir lezzet verebilirsiniz. Karamel ve bisküvi karışımının kokusu ile kıvamıyla her ısırıkta damakları şenlendiren ezmeyi ekmeğin üzerinde, krep içinde veya direkt kaşıklayıp tüketerek tatlılarınıza benzersiz bir dokunuş yaratabilirsiniz. Ayrıca ezmeyi parçacıklı sevenler için çıtır karamelize dokulu versiyonu da iyi bir seçenek olabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

Cheesecake yapımında ve diğer tatlılarda kullanıldığında harika sonuçlar verdiği belirtilen Lotus Biscoff Sürülebilir Bisküvi Ezmesi, kullanıcılar tarafından tadı ve kalitesi ile övgü alıyor. Raf ömrünün uzun olması ve lezzeti ile anılan Lotus’un eşsiz kreması, tatlılarınıza farklı bir boyut kazandırmak için ideal bir ürün.

14. Efsanevi tadı brownie’ye taşıyan: Lotus Biscoff Karamelize Bisküvi (125 gr)

1932'den beri değişmeyen tarifiyle Lotus Biscoff, karamelli ve tarçınlı tadıyla brownie’nizin üzerinde veya içinde tarife o özel kıtır dokuyu vermek için mükemmel bir seçenek. Gevrek yapısı ve doğal malzemelerle hazırlanan bisküvi, tatlılarınıza hem lezzet hem de görsellik katar. Kahve yanında tüketmek için de tercih edilen Lotus Biscoff, her lokmada sizi farklı bir yolculuğa çıkarır.

Kullanıcılar ne diyor?

Lotus Biscoff Karamelize Bisküvi, özellikle çayın ve kahvenin yanında enfes bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor. Cheesecake süslemesinde ve diğer tatlılarda kullanıldığında yoğun karamelize tatlar sunduğundan bahseden kullanıcılar, Lotus bisküvileri ailece çok sevdiklerini ve tadının süper olduğunu söylüyorlar. Ayrıca karamel sevenler için mutlaka denenmesi gereken bir ürün olarak öneriliyor.

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