TikTok'taki "Atatürk'e sarılma" akımı olay oldu! Hızla yayıldı, tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu rezaleti durdurun!

Instagram'ın ardından 15 milyondan fazla oyuncunun kayıtlı olduğu Roblox’a Türkiye’de erişim engeli getirildi. Alınan yasak kararları Türkiye'nin gündemini meşgul ederken, bir başka sosyal medya platformu olan TikTok'ta giderek yayılan yeni bir akım ise sınırları zorladı.

TIKTOK'TAKİ "ATATÜRK'E SARILMA" AKIMINA BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medya platformu TikTok’ta, yapay zekayla oluşturulan “Atatürk’e sarılma” animasyonları gündem oldu. Giderek yayılan yeni akım, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bazı kullanıcılar, bu tür paylaşımların Atatürk’ün anısına saygısızlık olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu.

Diğer yandan, bazı kullanıcılar ise bu videoların saygısızlık değil, bir anı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şöyle:

Tepkilerinde haklı insanlar.

Bu rezaleti durdurun.

Saygısızlık biran önce bu saçmalığa son verilmeli.

Bunları içeri alın! Bu ne haysiyetsizlik!

3-5 beğeni uğruna Atatürk'e yaptıklarına bakın.