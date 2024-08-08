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  4. TikTok'taki "Atatürk'e sarılma" akımı olay oldu! Hızla yayıldı, tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu rezaleti durdurun!

TikTok'taki "Atatürk'e sarılma" akımı olay oldu! Hızla yayıldı, tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu rezaleti durdurun!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.08.2024 08:06
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Türkiye önce Instagram ardından da Roblox gelen erişim engelleme kararlarını konuşurken, bir başka sosyal medya platformu TikTok'ta başlatılan bir akım olay oldu. Yapay zeka ile oluşturulan "Atatürk’e sarılma" animasyonları giderek yayılırken, vatandaşlar ise ikiye bölündü. Söz konusu "Atatürk'e sarılma" videoları sosyal medyada tartışma yarattı.

Instagram'ın ardından 15 milyondan fazla oyuncunun kayıtlı olduğu Roblox’a Türkiye’de erişim engeli getirildi. Alınan yasak kararları Türkiye'nin gündemini meşgul ederken, bir başka sosyal medya platformu olan TikTok'ta giderek yayılan yeni bir akım ise sınırları zorladı.

TIKTOK'TAKİ "ATATÜRK'E SARILMA" AKIMINA BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medya platformu TikTok’ta, yapay zekayla oluşturulan “Atatürk’e sarılma” animasyonları gündem oldu. Giderek yayılan yeni akım, tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Bazı kullanıcılar, bu tür paylaşımların Atatürk’ün anısına saygısızlık olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu.

Diğer yandan, bazı kullanıcılar ise bu videoların saygısızlık değil, bir anı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

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Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şöyle:

  • Tepkilerinde haklı insanlar.

  • Bu rezaleti durdurun.

  • Saygısızlık biran önce bu saçmalığa son verilmeli.

  • Bunları içeri alın! Bu ne haysiyetsizlik!

  • 3-5 beğeni uğruna Atatürk'e yaptıklarına bakın.

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  • Çok saçma ve bence saygısızca.

  • Allah akıl fikir versin.

  • Ata bin pişman.

  • Bu işinde suyu çıktı.. İleri olmasın lütfen.

  • Bir ülke Kurucu liderini bu seviyede resmediyorsa artık o ülke de hiç bir değerin olmadığını gösterir. Yapanlar ve paylaşanları kınıyorum.

  • Böyle saçmalık olmaz yaaa...

  • Instagramı kapatın ama şöyle şeylere izin verin komik cidden.

  • Bu ne ya , ne yaptığınızın farkında mısınız? Saçmalamayın.

  • Ne sakıncası var Atatürk kutsal değil ilah değil o da bir insan paylaşımlarda da kötü bir şey yok abartmasanız mı acaba?

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok atatürk
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