TikTok uygulamasının sahibi akıllı telefon üretiyor

Yaklaşık 500 milyon düzenli kullanıcısı olan TikTok en hızlı büyüyen sosyal medya uygulaması.

Kullanıcılarına 15 saniyelik videolar paylaşmaları için platform sunan uygulamanın bir milyardan fazla kişi tarafından indirildiği tahmin ediliyor.

TikTok'un geliştiricisi ByteDance, cep telefonu üreticisi Smartisan'ın bazı uzmanlarını bünyesine kattıktan sonra kendi akıllı telefonunu geliştirmeye başladı.

ByteDance, TikTok'un yanı sıra, Lark'ın alternatifi Slack ve video-chat uygulaması FlipChat ile haber ve bilgi platformu Toutiao'nun da sahibi, ama şirketin en popüler uygulaması TikTok.

TikTok, Batılı ve Asyalılar arasında oldukça yaygın kullanılıyor. Değeri 75 milyar dolar olan TikTok, dünyanın en büyük özel start-up'ı olan Uber'i de koltuğundan ederek birinci sıraya çıktı.

Çin'de Caijing adlı finans dergisine göre yeni akıllı telefon için yedi aydır çalışmalar yürütülüyor.

REKABETÇİ PİYASA

Çin'in Meitu adlı selfi uygulaması da 2013 yılında, kendi fotoğraflarını çekmek isteyen kullanıcıları için telefon üretmişti.