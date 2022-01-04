Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TikTokker Beau Brown, normal uçak koltuğuna sığamadığı için birinci sınıfa yükseltildi

TikTokker Beau Brown, normal uçak koltuğuna sığamadığı için birinci sınıfa yükseltildi

04.01.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 metre boyundaki Beau Brown, Kuzey Kaliforniya seyahati için bilet satın aldı. Uçağın standart koltuklarında sığamayacağı için iki kişilik bilet satın alan Brown yine de seyahati konusunda zorluk yaşadı. Havayolu şirketi ise yolcusundan özür dilemek için onu birinci sınıfa yükseltti.

TikTokker Beau Brown, normal uçak koltuğuna sığamadığı için birinci sınıfa yükseltildi

TikTok fenomeni Beau Brown, 2 metrelik boyuyla kısa sürede ünlü olmayı başardı. Gündelik hayatta boyu nedeniyle sıkıntılar yaşadığını ifade eden Brown, Georgia'dan Kuzey Karolina'ya yaptığı kısa mesafeli uçuşunu sosyal medya hesabından anlattı. Standart bir koltuk için fazla uzun olduğunu belirten Brown, acil çıkış kapısının yakınındaki koltuklardan iki bilet satın aldı.

1

Uçak seyahatlerinde genellikle sıkışma sorunu yaşadığını dile getiren Brown, son yolculuğunda ise oturur oturmaz koltuklara sığamadığını fark etti ve uçak değiştirmek zorunda kaldı. Havayolu şirketi ise özür dilemek için Brown’un biletini ücretsiz bir şekilde birinci sınıfa yükseltti.

OnlyFans modeli Nita Marie, cinsel ilişkileri sırasında Tanrı ile iletişim kurduğunu söylediOnlyFans modeli Nita Marie, cinsel ilişkileri sırasında Tanrı ile iletişim kurduğunu söyledi

“SIKIŞIP KALDIM”

uçak2

Koltuğa oturduğu anda dizlerinin sıkıştığını ifade eden Brown, uçak seyahatini TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımla anlattı. Brown’un paylaşımı 6 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı. Uçaktan indikten sonra havayolu şirketinin kendisiyle ilgilenmeye devam ettiğini belirten Brown, “Havaalanı personeli uçuş değiştireceğimi söyledi. Hatta biletimi birinci sınıfa yükselttiler. Bu çok tatlı bir hareketti” dedi.

OnlyFans modeli Camila Elle, cinsellikle arasındaki ilişkiyi anlattı! “Çıplak yoga hayatımı değiştirdi”OnlyFans modeli Camila Elle, cinsellikle arasındaki ilişkiyi anlattı! “Çıplak yoga hayatımı değiştirdi”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en uzun ismine sahip kadını! Adı tam 1019 harften oluşuyorDünyanın en uzun ismine sahip kadını! Adı tam 1019 harften oluşuyor
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Maskesi olmadığı için uyarıldı! Soyunup elbisesinden...Maskesi olmadığı için uyarıldı! Soyunup elbisesinden...
Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

Dünyada sadece o yapıyor! Kuşkonmazlarla geleceği öngörüyor

Dünyada sadece o yapıyor! Kuşkonmazlarla geleceği öngörüyor

Atatürk tasarlamıştı! Danimarka o köyü yarattı

Atatürk tasarlamıştı! Danimarka o köyü yarattı

10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı! Ağlayarak açıkladı

10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı! Ağlayarak açıkladı

İlginizi Çekebilir

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

“Bir daha katılmayacağım” dedi! Vin Diesel’e sert cevap verdi

“Bir daha katılmayacağım” dedi! Vin Diesel’e sert cevap verdi

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.