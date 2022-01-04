TikTokker Beau Brown, normal uçak koltuğuna sığamadığı için birinci sınıfa yükseltildi

TikTok fenomeni Beau Brown, 2 metrelik boyuyla kısa sürede ünlü olmayı başardı. Gündelik hayatta boyu nedeniyle sıkıntılar yaşadığını ifade eden Brown, Georgia'dan Kuzey Karolina'ya yaptığı kısa mesafeli uçuşunu sosyal medya hesabından anlattı. Standart bir koltuk için fazla uzun olduğunu belirten Brown, acil çıkış kapısının yakınındaki koltuklardan iki bilet satın aldı.

Uçak seyahatlerinde genellikle sıkışma sorunu yaşadığını dile getiren Brown, son yolculuğunda ise oturur oturmaz koltuklara sığamadığını fark etti ve uçak değiştirmek zorunda kaldı. Havayolu şirketi ise özür dilemek için Brown’un biletini ücretsiz bir şekilde birinci sınıfa yükseltti.

“SIKIŞIP KALDIM”

Koltuğa oturduğu anda dizlerinin sıkıştığını ifade eden Brown, uçak seyahatini TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımla anlattı. Brown’un paylaşımı 6 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı. Uçaktan indikten sonra havayolu şirketinin kendisiyle ilgilenmeye devam ettiğini belirten Brown, “Havaalanı personeli uçuş değiştireceğimi söyledi. Hatta biletimi birinci sınıfa yükselttiler. Bu çok tatlı bir hareketti” dedi.



