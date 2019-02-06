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Tim Burton imzalı Dumbo’dan yeni fragman

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SİNEMA TV  | 06.02.2019 16:41 | Son Güncelleme

Tim Burton’ın yönetmen koltuğuna oturduğu animasyon film Dumbo’dan yeni bir fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Tim Burton imzalı Dumbo’dan yeni fragman

Disney’in hiç durmadan içerikler ürettiği bu dönemde sevimli fil Dumbo bir kez daha beyazperdede boy gösterme şansı elde etti. Kendine has filmlerin yönetmeni Tim Burton’ın yönetmen koltuğuna oturduğu Dumbo’dan yeni bir fragman paylaşıldı.

Makaseller, Beterböcek, Alis Harikalar Diyarında, Ölü Gelin, Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Büyük Gözler, Büyük Balık gibi unutulmaz filmlere imza atan usta isim Tim Burton’ın, Disney’in sevilen karakteri Dumbo ile neler yapacağı büyük merak konusu. Harold Pearl ve Helen Aberson'ın romanından Ehren Kruger tarafından uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda ise yok yok! Güzel yıldız Eva Green’in başrolü üstlendiği filmde, karizmatik aktör Colin Farrel, Birdman filmi ile efsaneleşen Michael Keaton, usta oyuncu Alan Arkin ve Jumanji: Welcome To The Jungle'ın kadrosunda katılan usta oyuncu Danny DeVito gibi önemli isimler bulunuyor.

Sirk sahibi Max Medici, eski yıldızı Holt Farrier ve onun çocukları Milly ve Joe'ya sıradışı bir görev verir. Ailenin görevi, sirkin yeni üyesinin bakımını üstlenmektir. Bu yeni üye, koca kulakları sebebiyle seyircileri güldüren, yavru bir bebek fildir. Ancak Dumbo'nun uçabileceğini keşfettiklerinde, tek ayağı çukurda olan sirk inanılmaz bir geri dönüş yapar ve ikna edici girişimci V.A. Vandevere'in dikkatini çeker. Vandevere, sevimli fili, yeni ve büyük eğlence parkı Dreamland için kiralar. Ancak Dreamland, yüzeyde göründüğü kadar parlak ve görkemli değildir. Dumbo, çekici ve muhteşem bir akrobat olan Colette Marchant ile birlikte yeni zirvelere doğru yükselir. Bu süreçte Holt da, Dreamland'in karanlık sırlarını keşfedecektir...

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Dumbo’nun, 5 Nisan 2019 tarihinde izleyiciyle buluşması bekleniyor.


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