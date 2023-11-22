Tıp Fakültesi öğrencisi Hasan Can'ın burnunu eleştirdi, o anlar gündem oldu! 'Sen bir de beni...'

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 122. bölüm tanıtımı yine olay oldu. Programa Tıp Fakültesi öğrencisi ile Hasan Can'ın arasındaki diyalog damga vurdu.

Hasan Can, Tıp Fakültesi okuyan konuğuna 'Bize bir fantezini anlatır mısın?' diye sordu. Plastik Cerrahi olmak istediğini söyleyen konuk 'İnsanların suratlarına bakıyorum. İnsanların suratlarında neyin düzelmesi gerektiğini söylüyorum' dedi.

Hasan Can; 'Benim yıkılıp geri yapılmam lazım galiba' yanıtıyla herkesi güldürdü. Ünlü komedyen konuğuna dönüp 'Benim neyimin düzelmesi gerek?' diye sordu.

Konuk ise Hasan Can'ın yan profilini dönmesini istedi. 'O burun lazım. O burun bir değişmeli' dedi. Hasan Can ise; 'Benim yana dönmeme gerek yok ki. Benim önden de seni buradan içime çekebilirim.' diye yanıt verdi.

Kahkaha tufanının yaşandığı o anlarda Hasan Can 'Böyle estetikçi mi olur? Hastasının moralini bozan' diye tepki vererek herkesi güldürdü. Daha sonra konuğu için 'Ne kadar naif kaldı dimi?' diye sorunca konuk 'Aslında pisleşedebilirdik' dedi.

Hasan Can 'Sen ne kadar pisleşebilirsin?' diye sordu. Konuk ise 'Sen bir de beni sakalları uzunken gör' diye yanıt verince kahkaha tufanı koptu. Hasan Can ve konuğu arasındaki bu diyalog sosyal medyada gündem oldu.







