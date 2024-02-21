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  4. TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan'dan çok konuşulacak 'rüşvet ve tehdit' iddiası! "16.55'e kadar bir umutla bekledim" diyerek açıkladı

TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan'dan çok konuşulacak 'rüşvet ve tehdit' iddiası! "16.55'e kadar bir umutla bekledim" diyerek açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.02.2024 15:10 | Son Güncelleme:
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TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Gökhan Zan'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Adaylık sürecinde hem rüşvet teklifleri hem de tehditlerle karşı karşıya kaldığını belirten Zan, "Çekilmem için açık çek teklif edildi. 'Ne istiyorsan sen bunu yaz' dediler. Kabul etmedim" dedi. Zan ayrıca "16.55'e kadar bekledim, CHP'yi. Belgelerimi vermedim, bekledim bir umutla" diye konuştu.

TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan'dan çok konuşulacak 'rüşvet ve tehdit' iddiası! "16.55'e kadar bir umutla bekledim" diyerek açıkladı

CHP'nin Hatay'da yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş'a yönelik tartışmalar nedeniyle Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) adayı olarak yarışa giren Gökhan Zan, listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi için son saat olan 17.00'a kadar ana muhalefetin kararını geri çekmesini beklediğini söyledi. Zan, bugüne kadarki süreçte hem rüşvet teklifiyle karşılaştığını hem de tehdit edildiğini açıkladı.

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TİP adayı, Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır'a verdiği demeçte şunları kaydetti:

'RÜŞVET TEKLİF EDİLDİ, TEHDİT EDİLDİM'

"Bakın ilk kez söylüyorum bunu. Bana rüşvet teklif edildi. Kimin ettiğini söylemeyeceğim. Çekilmem adına açık çek teklif edildi. 'Ne istiyorsan sen bunu yaz' dediler. Ben bunu kabul etmedim. Hatta ve hatta iki defadır aracılarla, mafya denilen kişiler adı altında çekilmem adına da çekilmem için de tehdit edildim. Ben bu insanlara boyun eğecek bir insan değilim. Hatay halkını o yüzden seçeneksiz bırakmayız dedim.

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'16.55'E KADAR BİR UMUTLA BEKLEDİM'

16.55'e kadar bekledim, CHP'yi. Belgelerimi vermedim, bekledim bir umutla. Ancak siz hem benim çekilmemi isteyeceksiniz, hem bana ahlaksız tekliflerle geleceksiniz, kabul etmem için birçok kişiyi aracı olacaksınız, hem tehdit edip boyun eğmemi isteyeceksiniz. Ben halkımın arkasında sonuna kadar varım."

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Hatay gökhan zan türkiye işçi partisi Seçim 2024
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