Titanic Mardan Palace ay sonunda açılıyor

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu turizm bölgesinde, Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında açılışı yapılan ve 1,4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel, alacaklarına karşılık haciz yoluyla Halkbank'a geçti. Mardan Palace Hotel için Halkbank ile Titanic Hotels Grubu arasında imzalanan anlaşmayla otel, 15 yıllığına gruba kiralandı.

Geçen yıl kasım ayında yapılan anlaşmanın ardından 'Titanic Mardan Palace' olarak adı değiştirilen 180 bin metrekare alana kurulu otel, yaklaşık 6 aylık tadilat sürecinin ardından nisan sonunda kapılarını tekrar açıyor. 2009 yılındaki açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızların katıldığı ve 'Turizmin Oscarları' olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen otelde, 20 milyon Euro'nun üzerinde yeni yatırım gerçekleştirildi.

1,5 YILDIR KAPALIYDI



Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, 2009 yılı rakamlarıyla 1,4 milyar dolara yapılan otelin, oda kahvaltı oteli olarak açıldığını hatırlatarak, “Bir müddet sonra tabii ki Antalya'da resort hotel sistemi daha çok rağbet gördüğünden son 1,5 senedir kapalıydı. Titanic Hotels olarak biz aldık. Ama oda kahvaltı olarak yapılan otelin nelere ihtiyacı olduğunu çok güzel tespit ettik, onları hayata geçirdik. Şu an bütün seyahat acenteleri ve müşteriler otelin açılışını bekliyor. Rusya ve etrafından katılacak ünlü sanatçıların olacağı özel etkinlikler ve çok güzel şovlar planlıyoruz" dedi.