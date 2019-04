Titanic Mardan Palace ay sonunda açılıyor

1,5 YILDIR KAPALIYDI Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, 2009 yılı rakamlarıyla 1,4 milyar dolara yapılan otelin, oda kahvaltı oteli olarak açıldığını hatırlatarak, “Bir müddet sonra tabii ki Antalya'da resort hotel sistemi daha çok rağbet gördüğünden son 1,5 senedir kapalıydı. Titanic Hotels olarak biz aldık. Ama oda kahvaltı olarak yapılan otelin nelere ihtiyacı olduğunu çok güzel tespit ettik, onları hayata geçirdik. Şu an bütün seyahat acenteleri ve müşteriler otelin açılışını bekliyor. Rusya ve etrafından katılacak ünlü sanatçıların olacağı özel etkinlikler ve çok güzel şovlar planlıyoruz" dedi.

BÜTÜN EKSİKLER TAMAMLANDI



Sahildeki düzenlemelerden aquaparka, çocuk kulübünden Nevizade alacart restoranına kadar birçok yenilik yapıldığını anlatan Aygün, “Show center, Kız Kulesi'nin etrafındaki köy meydanı, barlar, restoranın büyütülmesi, tüm odalar ve aile odalarının eksikliğinin tamamlanması, lobi gibi bütün eksikleri tamamladık. Allah nasip ederse ay sonunda halkımızın hizmetine sunacağız. 'İnşallah iyi olur' diyoruz. Grup olarak böyle bir tesisin kapalı olmasına içimiz el vermedi. O nedenle burayı hayata geçirmeye karar verdik ve 'hayırlı olsun' diyoruz milletimize" diye konuştu.

20 MİLYON EURO'LUK YENİ YATIRIM



Titanic Mardan Palace'ın yeni konseptinde her şey dahil sistemin ultrasının da ultrasının uygulanacağını dile getiren Mehmet Aygün, “Olmayan, yok yok, her şey var. Burada servisin, hizmetin, sunumun en kalitelisi olacak. Şu an Titanic'lerin hem yurt içi hem yurt dışındaki hizmet kalitesi biliniyor. O hizmet kalitesinin daha birkaç kat üzerinde hizmet vermek için yola çıktık. Onu da inşallah gerçekleştireceğiz. 15 yıllığına kiraladık. 6 aydır tadilat devam ediyor ve 20 milyon euro'nun üzerinde bir yatırım maliyetimiz oldu" dedi.