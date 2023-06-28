Titanik dalışında batan Titan denizaltısının enkazı çıkarıldı! Muşambalarla kaplı metal parçaları dikkat çekti

18 Haziran'da Titanik'in enkazına turistik gezi düzenlerken içe doğru patlayarak batan OceanGate şirketine ait Titan denizaltısının enkazına ulaşıldı. Denizaltıya ait parçaların bir kısmı karaya çıkarıldı.

MUŞAMBALARLA KAPLADILAR

Fotoğraflarda, vinçlerle kamyonlara yüklenmeden önce, muşambalarla kaplı metal parçaları dikkat çekti.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının da bulunduğunu söyledi.

SORUŞTURMAYA IŞIK TUTACAK

Uzaktan kumandalı araçlarla yapılan çalışmaların ardından Titan'a ait parçalar Kanada'nın St John's kentindeki Horizon Arctic gemisinden indirildi. Enkaz parçaları Newfoundland, St. John's ve Labrador limanlarında toplanıyor.

Araştırmacılar, okyanus tabanından çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağını söyledi. Enkazın nereye götürüleceği ise henüz netlik kazanmadı.



