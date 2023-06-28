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Titanik dalışında batan Titan denizaltısının enkazı çıkarıldı! Muşambalarla kaplı metal parçaları dikkat çekti

28.06.2023 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atlantik Okyanusu'nda Titanik enkazına yaptığı dalışın ardından kaybolan ve patladığı ortaya çıkan 'Titan' denizaltısı 5 kişiye mezar olmuştu. Dünyanın konuştuğu olayın ardından okyanus tabanında arama çalışmaları yapıldı. Uzaktan kumandalı araçlarla yapılan çalışmaların ardından Titan'a ait parçalar karaya çıkarıldı. Turistik denizaltının parçaları da olaydan bu yana ilk kez görüldü. Muşambalarla kaplı metal parçaları ise dikkat çekti.

Titanik dalışında batan Titan denizaltısının enkazı çıkarıldı! Muşambalarla kaplı metal parçaları dikkat çekti

18 Haziran'da Titanik'in enkazına turistik gezi düzenlerken içe doğru patlayarak batan OceanGate şirketine ait Titan denizaltısının enkazına ulaşıldı. Denizaltıya ait parçaların bir kısmı karaya çıkarıldı.

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MUŞAMBALARLA KAPLADILAR

Fotoğraflarda, vinçlerle kamyonlara yüklenmeden önce, muşambalarla kaplı metal parçaları dikkat çekti.

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ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının da bulunduğunu söyledi.

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SORUŞTURMAYA IŞIK TUTACAK

Uzaktan kumandalı araçlarla yapılan çalışmaların ardından Titan'a ait parçalar Kanada'nın St John's kentindeki Horizon Arctic gemisinden indirildi. Enkaz parçaları Newfoundland, St. John's ve Labrador limanlarında toplanıyor.

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Araştırmacılar, okyanus tabanından çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağını söyledi. Enkazın nereye götürüleceği ise henüz netlik kazanmadı.

Titan hakkında akılalmaz iddia! Titan hakkında akılalmaz iddia!


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Anahtar Kelimeler:
denizaltı titanik

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