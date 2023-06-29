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Titanik enkazına dalış sırasında yüksek basınçla patlamıştı! 'Titan' denizaltısı ile ilgili yeni gelişme: Enkazında tespit edildi

29.06.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atlantik Okyanusu'nda Titanik enkazına yaptığı dalışın ardından kaybolan ve yüksek basınçla patladığı ortaya çıkan 'Titan' denizaltısı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 5 kişinin hayatını kaybettiği denizaltının dün enkazı çıkarılmıştı. Enkazın içinde insan kalıntıları olduğu belirtildi.

Titanik’in Atlantik Okyanusu’ndaki enkazına araştırmacı ve turist taşıyan su altı aracı Titan, içindeki 5 kişiyle birlikte 18 Haziran Pazar günü okyanus dibinde kaybolmuş ve daha sonra, yüksek basınç sebebiyle içeri doğru patladığı ve içindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.

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"İNSAN KALINTILARININ RESMİ BİR ANALİZİ YAPILACAK"

USCG yetkilileri dün yaptıkları yazılı açıklamada su altı aracının enkazının okyanus tabanından çıkartılarak kendilerine teslim edildiğini vurgulayıp “Amerika Birleşik Devletleri tıp uzmanları, olay mahallinde enkazdan dikkatlice çıkarılan insan kalıntılarının resmi bir analizini yapacak” ifadelerini kullandı. USCG enkaz analizinin, olayın nedenine dair kritik bilgiler sağlayacağını belirtti.

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Titan aracının sahibi OceanGate Seferleri firması, 22 Haziran’da paylaştıkları taziye mesajında aracın içinde firmanın CEO’su Stockton Rush’ın yanı sıra Shahzada Dawood ile oğlu Suleman Dawood, Hamish Harding ve Paul-Henri Nargeolet’ın bulunduğunu açıklamıştı.

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Kaynak: DHA

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