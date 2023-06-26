Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Titan' denizaltının patladığı biliniyor muydu? 18 Haziran'da...

15 Nisan 1912 tarihinde buz dağına çarptıktan sonra batan Titanik gemisinin enkazını araştırmak için OceanGate şirketinin Titan adını verdiği denizaltısı Atlantik Okyanusu’na turistik bir gezi düzenlemişti.

Yetkililer Perşembe günü Titanik enkazından 1.600 fit (yaklaşık 487 metre) uzakta bir enkaz alanı bulunduğunu doğruladıktan sonra Titan denizaltısına binen beş yolcunun "feci bir iç patlamada" hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bugün gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

18 HAZİRAN TARİHİNDE PATLAMA ÖĞRENİLDİ Mİ?

Daily Star gazetesinin haberine göre, İngiltere ve ABD gizli deniz sistemleri Titan'ın yaşadığı patlamayı 18 Haziran tarihinde öğrendi.

Fakat 'gizli' bilgi olarak sınıflandırıldığı için kamuoyuyla paylaşmadı...

Gizli deniz sistemleri, Titan denizaltısındaki beş yolcunun ölümü doğrulanmadan önce, 18 Haziran'daki bir iç patlamayı detaylandıran 'büyük akustik' algılamıştı.

Kimliklerini korumak için ismini vermeyen bir İngiliz donanma kaynağı, bilgilerin 'tanımı gereği' gizli olduğunu ve medyaya verilemeyeceğini söyledi.

GELEN SİNYAL DOĞRULANDI

Ayrıca sinyalin İngiltere ve ABD'den gelen personel tarafından analiz edildiği ve doğrulandığı öğrenildi.

Yapılan açıklamada, "Bu sensörlerin neyi izlemesi gerektiğini tahmin edebileceğinizden eminim ve bu bilgiyi gerektiğinde müttefiklerimizle paylaşıyoruz" dedi.

İngiliz ve ABD personellerinden yapılan açıklamada, "Görünüşe göre gizli sistemler bir iç patlamayı detaylandıran sesler duymuş olabilir, tüm aramalarda olduğu gibi kategorik olarak aksini beyan edene kadar iyimser kalmalısınız" ifadeleri kullanıldı.

