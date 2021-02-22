HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tokkal ailesinin katil zanlısının PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Tokkal ailesinin katil zanlısının PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

22.02.2021 15:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 29 yaşındaki Mehmet Şerif Boğa’nın Mardin’de PKK’lı teröristlerin mezarı başında zafer işareti yaparak, poz verdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Boğa’nın terör örgütü PKK ile bağlantısı incelemeye alındı.

Eskişehir’de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal ile ikinci evliliğini yapan Emel Tokkal'ın İzmir'de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, geçen salı günü annesine ulaşamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, cep telefonu dükkanı sahibi olan İlkay-Emel Tokkal çiftinin, Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’nci katındaki evine geldi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, İlkay Tokkal (42) ve eşi Emel Tokkal (41) ile çiftin 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'u bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. İlkay Tokkal’ın 7, Emel Tokkal ve Doruk’un 3’er kez bıçaklandığı saptandı.

TUTUKLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında özel ekip kurdu. Çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, cinayetlerin ortaya çıkmasının ardından olay yerinde kendisini yere atarak gözyaşı döken İlkay Tokkal’ın eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa’nın katil zanlısı olduğunu tespit etti. Evinde kanlı çorap ve ayakkabı ele geçirilen Boğa, dün 3 akrabasıyla birlikte tutuklanarak cezaevine koyuldu.

TOKKAL4

TERÖRİST MEZARLIĞINDA POZ VERMİŞ

Mardinli olan Mehmet Şerif Boğa’nın 2013 yılında operasyonla etkisiz hale getirilen ‘Akif Doğan’ kod adlı Mehmet Şirin Cebe ile 2012 yılında etkisiz hale getirilen ‘Aşikar’ kod adlı Ali Kılıç isimli PKK’lı teröristlerin daha sonradan yıkılan mezarları arasında poz verdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarında elinde tüfek ve tabanca ile çekilmiş fotoğrafları da olduğu görülen Boğa’nın terör örgütü PKK ile bağlantısı incelemeye alındı.

TOKKAL5

İLKAY'IN KORONAVİRÜSTEN ÖLEN BABASINA BAŞ SAĞLIĞI DİLEMİŞ

Soruşturma kapsamında öldürülen İlkay Tokkal’ın babası Hasan Ali Tokkal'ın geçen kasım ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Tokkal'ın sosyal medyadan babası Hasan Ali Tokkal'ın fotoğrafını "Nerdesin be babam? Hani gelecektin sen!" sözleriyle paylaştığı, zanlı Mehmet Şerif Boğa’nın da "Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın" şeklinde yorum yaptığı görüldü.

TOKKAL3

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Öte yandan Mehmet Şerif Boğa’nın tutuklanması üzerine sosyal medya hesaplarındaki fotoğraf ve videolarının altında çok sayıda kişi yorum yaparak, tepkilerini dile getirdi.

CİNAYETİN NEDENİ BİLİNMİYOR

Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’un öldürülmesindeki neden ise henüz açıklığa kavuşmadı. Katil zanlısı Boğa’nın evinde bulunan kanlı çorap, ayakkabı ve olay günü giydiği kıyafetlerin bulunmasına rağmen ifadesinde suçlamayı kabul etmediği, sürekli ‘Ben yapmadım, bilmiyorum’ dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Şaşkına çeviren görüntü! Dışardan manav gibi görünüyor ama...Şaşkına çeviren görüntü! Dışardan manav gibi görünüyor ama...
Peygamber sünneti ne demektirPeygamber sünneti ne demektir

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

ABD, Tahran'la iletişime geçti

ABD, Tahran'la iletişime geçti

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Siyanürden 1200 kat zehirli balon balığı, tezgaha da zarar verdi

Siyanürden 1200 kat zehirli! Fiyatları da artırdı

Yanlışlıkla çöpe attı! Geri getirirler diye başından ayrılmıyor

Yanlışlıkla çöpe attı! Geri getirirler diye başından ayrılmıyor

Son Dakika: Yasin Börü davasında yeni gelişme

Yasin Börü davasında yeni gelişme

Son Dakika: Bakan Soylu'dan Özlem Zengin açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş Özlem Zengin açıklaması

Şaşkına çeviren görüntü! Dışı manav içi kahvehane

Şaşkına çeviren görüntü! Dışardan manav gibi görünüyor ama...

Aksaray için kötü haberi Vali Aydoğdu verdi: Böyle devam ederse normalleşemeyiz

Bir il için çok kötü haber: Böyle giderse normalleşemeyiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.