Tokkal ailesinin katil zanlısının PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Eskişehir’de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal ile ikinci evliliğini yapan Emel Tokkal'ın İzmir'de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, geçen salı günü annesine ulaşamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, cep telefonu dükkanı sahibi olan İlkay-Emel Tokkal çiftinin, Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’nci katındaki evine geldi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, İlkay Tokkal (42) ve eşi Emel Tokkal (41) ile çiftin 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'u bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. İlkay Tokkal’ın 7, Emel Tokkal ve Doruk’un 3’er kez bıçaklandığı saptandı.

TUTUKLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında özel ekip kurdu. Çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, cinayetlerin ortaya çıkmasının ardından olay yerinde kendisini yere atarak gözyaşı döken İlkay Tokkal’ın eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa’nın katil zanlısı olduğunu tespit etti. Evinde kanlı çorap ve ayakkabı ele geçirilen Boğa, dün 3 akrabasıyla birlikte tutuklanarak cezaevine koyuldu.