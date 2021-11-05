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  4. Tolga Karel'den çocuk müjdesi! "Niye duralım ki?"

Tolga Karel'den çocuk müjdesi! "Niye duralım ki?"

05.11.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce Türkiye'yi terk eden Tolga Karel telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında 4. kez baba olacağının müjdesini verdi.

Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, yıllar önce ABD'ye taşınarak Sarah Scott ile evlendi. 3 çocuk babası olan Karel, bugün bir müjdeli haber daha verdi.

Kendi lojistik firmasını kuran ve oyunculuğu bırakan Tolga Karel, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Evliliğinin güzel devam ettiğini söyleyen oyuncu, 4. kez baba olacağını duyurdu. Eşinin 2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Karel, "Şu an cinsiyet belli değil. Hanımla çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki dedik" dedi.

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2011 yılında Azeri Manken Günay Musayeva ile evlenen ve evlilikleri 2015 yılında sona eren Karel'in bu evlilikten Cihangir adında bir çocuğu var. 2016 yılında Sarah Scott ile nikah masasına oturan oyuncunun bu evliliğinden de 2 çocuğu var.

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Tolga Karel
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