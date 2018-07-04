Tolgahan Sayışman yeni sezonda hangi dizide oynayacak?

Yakışıklı oyuncu MF Yapım'ın Kanal D için çekeceği 'Hayat Işığım' adlı iddialı diziyle prensipte el sıkıştı. Genç kuşağın başarılı yönetmenlerinden Yusuf Pirhasan'a emanet edilen projenin senaryosu usta kalem Melis Civelek imzası taşıyor.

Tolgahan Sayışman'ın imza aşamasında olduğu proje, Fethiye civarı ve ağırlıklı Köyceğiz'de çekilecek. Kadın başrol karakterleri Elif ve Derya için cast görüşmelerinin sürdüğü dizide Tolgahan Sayışman 'Yılmaz Karabey' adlı yüzbaşıya hayat verecek.

'Hayat Işığım'da Hakkari'de bir köyde yaşanan çatışma Yüzbaşı Yılmaz'ın bütün hayatını alt üst edecek. Vücudundaki şarapnel parçası ve kurşun yaralarına rağmen aylarca süren tedavi sonrası hayata tutunan genç yüzbaşı, suçluluk duygusu ve pişmanlıklarla boğuşurken üstüne bir de malulen emekli edilince insanlardan kaçıp bir deniz fenerinde bekçilik yapmaya başlayacak. Ancak mucize eseri tutunduğu hayat, ona yeni tanıştığı Elif'le beraber peş peşe büyük sürpriz ve travmalar yaşatmaya devam edecek.

