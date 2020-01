Tom Cruise filmleri… En iyi ve yeni filmleri ile Tom Cruise

Gençliğinde rahip olma hayalleri kuran Tom Cruise, lise yıllarında bu idealinden vazgeçerek bir anda oyuncu olmak için çalışmalara başladı. Okuduğu Glen Ridge Lisesi’nde tiyatroya adım atan aktör, şimdiye kadar dördü yapım aşamasında olmak üzere 47 filmde boy gösterdi. 57 yaşındaki oyuncu kariyerinin ilk yılları haricinde filmlerdeki tek yıldız olma isteğiyle kendi başına Tom Cruise filmleri diye bir alt tür oluşturdu desek yalan olmaz. Hayatı, evlilikleri, inancı ve kazandığı paralarla her zaman gündem olan Tom Cruise, filmleri ile gişede her zaman kazanan taraf olmayı başarmış nadir aktörlerdendir. Oyuncu, 2016 yılında dünyada yapımcısına en fazla kazandıran oyuncular listesinde altıncı sırada yer aldı.

Görevimiz Tehlike 4 - Hayalet Protokol (2011) Mission: Impossible - Ghost Protocol IMDb puanı: 7,4

Görevimiz Tehlike serisinin en fazla hasılat elde eden filmlerinden biri olan yapımın başrollerinde Tom Cruise, Jeremy Renner ve Simon Pegg yer alıyor. Brad Bird’ün yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, Ethan Hunt ve arkadaşları, bu sefer kapatılma noktasına gelinin birimlerini kurtarmak için savaşmaktadırlar.

Oblivion (2013) IMDb puanı: 7

Joseph Kosinski'nin yayınlanmamış çizgi romanından beyaz perdeye uyarlanan film, kıyamet sonrasını konu alan bir bilimkurgu yapımıdır. Kosinski’nin yönetmenliğini üstlendiği filmde, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Nicolaj Coster-Waldau, Melissa Leo ve Morgan Freeman gibi isimler yer alıyor.

Yarının Sınırında (2014) Edge of Tomorrow IMDb puanı: 7,9

Bilimkurgu – aksiyon yapımı olan film, bu türün en başarılı örneklerinden birisidir. Hiroshi Sakurazaka'nın 2004'te yayınlanan All You Need Is Kill adlı novelinden uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Doug Liman oturuyor. Tom Cruise, Emily Blunt ve Charlotte Riley'nin başrollerini paylaştığı film, yakın gelecekte dünyayı istila eden Mimics adlı uzaylı birliğine karşı verilen savaşta Subay Bill Cage, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur.