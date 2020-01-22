Tom Cruise filmleri… En iyi ve yeni filmleri ile Tom Cruise

Gençliğinde rahip olma hayalleri kuran Tom Cruise, lise yıllarında bu idealinden vazgeçerek bir anda oyuncu olmak için çalışmalara başladı. Okuduğu Glen Ridge Lisesi’nde tiyatroya adım atan aktör, şimdiye kadar dördü yapım aşamasında olmak üzere 47 filmde boy gösterdi. 57 yaşındaki oyuncu kariyerinin ilk yılları haricinde filmlerdeki tek yıldız olma isteğiyle kendi başına Tom Cruise filmleri diye bir alt tür oluşturdu desek yalan olmaz. Hayatı, evlilikleri, inancı ve kazandığı paralarla her zaman gündem olan Tom Cruise, filmleri ile gişede her zaman kazanan taraf olmayı başarmış nadir aktörlerdendir. Oyuncu, 2016 yılında dünyada yapımcısına en fazla kazandıran oyuncular listesinde altıncı sırada yer aldı. 1979 yılında Franco Zeffirelli’nin Endless Love adlı filmiyle sinemaya ilk adımını atan Tom Cruise, 1983 yapımı Risky Business adlı filmle ilk kez Altın Küre ödülüne aday olarak gösterildi. Keanu Reeves’in kariyerinin zıplama tahtası olan The Matrix filminin başkarakteri olan Thomas A. Anderson / Neo rolü için ilk düşünülen isim aslında Tom Cruise’du. "Görevimiz Tehlike 2" filmi için 75 milyon dolar alan oyuncu, "bir film için en yüksek ücret alan aktör" unvanını kazandı.

TOM CRUISE FİLMLERİ Kimilerine göre problemleri olan bir tarikat üyesi, kimilerine göre ise başarılı bir film yıldızı. Yıllardır başarılı gişe filmlerinin değişmeyen yüzü olan Tom Cruise, çalışma disiplini ve doğru tercihleriyle uzun yıllar daha sinema sektörünün aranan yüzü olmaya devam edecek gibi görünüyor. 2020 yılı içinde aktörü uluslararası bir yıldız haline getiren "Top Gun" filminin devam halkası olan Top Gun-Maverick'te izleyeceğiz. Karşınızda geçmişten günümüze en iyi Tom Cruise filmleri ve vizyona girecek yeni filmleri… Sokaktakiler (1983) The Outsiders IMDb puanı: 7,1 1986 yılında ülkemizde gösterime giren filmin adı bazı kaynaklarda 'Sokaktakiler' adıyla geçerken, bazı kaynaklarda ise 'Dışlanmışlar' olarak çevrilmiştir. S.E. Hinton'un aynı isimli kitabından usta yönetmen Francis Ford Coppola tarafından filme uyarlanan 'Sokaktakiler', iki çetenin dramatik öyküsünü konu alıyor. Top Gun (1986) IMDb puanı: 6,9 Tom Cruise filmleri arasında özel bir yere sahip olan Top Gun, aktöre dünya çapında ün kazandırdı. Tom Cruise ile Kelly McGillis’in başrollerini paylaştığı film; donanma pilotu olan Pete Mitchell'ın (Maverick) Top Gun onur ödülünü almak için verdiği mücadeleyi konu alır. Top Gun 1986 yılının en çok hasılat yapan filmi olarak kayıtlara geçmiştir.

Paranın Rengi (1986) The Color of Money IMDb puanı: 7 Yine bir kitap uyarlaması olan Paranın Rengi filminin yönetmen koltuğunda Martin Scorsese oturuyor. Filmin başrollerini Tom Cruise ile birlikte Paul Newman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Helen Shaver, ve John Turturro paylaşmaktadır. Filmdeki performansı Paul Newman'a En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazandırmıştır. Yağmur Adam (1988) Rain Man IMDb puanı: 8 Tom Cruise filmleri arasında en bilinen yapımlardan biri olan Yağmur Adam, ülkemiz televizyonlarında defalarca ekrana gelen filmlerden biridir. En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Senaryo dallarında Oscar ödüllerine layık görülen filmde Tom Cruise’a Dustin Hoffman eşlik ediyor. Doğum Günü 4 Temmuz (1989) Born on the Fourth of July IMDb puanı: 7,2 Savaşın insan üzerindeki olumsuz etkilerini ön plana çıkaran filmin yönetmen koltuğunda muhalif isim Oliver Stone oturuyor. Ron Kovac’ın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan film, Vietnam savaşından belden aşağısı felci olarak dönen, genç yaşta sakat kalmanın verdiği psikolojik çöküntü ile birlikte ülkesinin gazilere saygı göstermediğini gören Kovic’in, savaş karşıtı gösterilere katılarak kendi mücadelesini başlatmasını konu alır. Tom Cruise, Ron Kovic rolü sayesinde ilk defa Oscar’a aday olmuştu.

Birkaç İyi Adam (1992) A Few Good Men IMDb puanı: 7,7 Tom Cruise, Jack Nicholson ve Demi Moore'u bir araya getiren film, Rob Reiner imzasını taşıyor. Rahatlığıyla nam salan Donanma Avukatı Daniel Kaffe, 60’ın üzerinde dava kazanmasına rağmen bir kere bile duruşma salonuna gitmemiştir. Sorunları tarafları karşı karşıya getirip anlaşma yöntemiyle çözmeye çalışan avukata, Küba sınırında bir askerin öldürülmesi ile ilgili bir davanın ona gelmesiyle kendisini bambaşka sorunların içinde bulmasını konu alır. Vampirle Görüşme (1994) Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles IMDb puanı: 7,6 Anna Rice'ın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan film, unutulmaz vampir filmleri arasında yer alır. Tom Cruise’u görüp göreceğiniz en enteresan şekilde izleyebileceğiniz filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt, Kirsten Dunst ve Antonio Banderas gibi isimler yer almaktadır. Görevimiz Tehlike (1996) Mission: Impossible IMDb puanı: 7,1 Brian De Palma yönetmenliğindeki Görevimiz Tehlike, günümüzde de devam etmekte ve ilerleyen yıllarda da devam edecek olan aksiyon ve casusluk serisinin ilk filmi olarak tarihe geçti. 60’lı yıllarda yayınlanan popüler bir televizyon dizisinden uyarlanan filmde; CIA benzeri bir gizli servisin ekip lideri olan Ethan Hunt, Prag’da gerçekleştirdikleri bir operasyonun ters gitmesi sonucu ihanetle suçlanmasını ve kendini temize çıkarabilmek için kaçmasını izliyoruz.

Gözü Tamamen Kapalı (1999) Eyes Wide Shut IMDb puanı: 7,4 Arthur Schnitzler'in aynı adlı eserinden, kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick tarafından sinemaya uyarlandı. Film, aynı zamanda Kubrick’in son yapımı olma özelliğini taşıyor. Cinsellik ve psikanalizin iç içe geçtiği erotik bir yolculuk, korkutucu bir rüya analizi olan filmin başrollerini filmin çekildiği dönemde evli olan Tom Cruise ve Nicole Kidman paylaşıyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen hakkında onlarca efsanenin anlatıldığı filmin bir sahnesinde yönetmen Stanley Kubrick, küçük bir rolle boy göstermektedir. Manolya (1999) Magnolia IMDb puanı: 8 Yönetmenliği ve senaryosu Paul Thomas Anderson’a ait olan film, Tom Cruise’a ikinci Oscar ödülünü adaylığını ve ikinci Altın Küre ödülünü getirdi. Yönetmen Anderson, Manolya'nın -iyisiyle kötüsüyle- hayatı boyunca yapacağı en iyi film olduğunu düşündüğünü söylemiştir. Manolya, birbirleri ile uzaktan veya yakından ilişkili bir grup insanın tesadüflere dayalı öyküsünü anlatır. Manolya’nın oyuncu kadrosunda Cruise’la birlikte Philip Baker Hall, Philip Seymour Hoffman, William H. Macy, Julianne Moore, John C. Reilly ve Jason Robards gibi isimler yer almaktadır.

Azınlık Raporu (2002) Minority Report IMDb puanı: 7,6 Bilimkurgu yazarı Philip K. Dick'in aynı adlı kısa hikâyesinden filme uyarlanan Azınlık Raporu, Steven Spielberg tarafından yönetilmiştir. Tom Cruise filmleri arasında aktörün en dikkat çekici performanslarından birini sergilediği Azınlık Raporu, en iyi distopik filmlerden biri olarak gösterilir. Son Samuray (2003) The Last Samurai IMDb puanı: 7,7 Japonya’nın modern dünyaya ayak uydurmak için çabaladığı 1870’li yıllarda ordusunu eğitmek için batıdan Yüzbaşı Nathan Algren, imparatorun davetlisi olarak Tokyo’ya çağırılır. Algren, komuta ettiği Japon ordusunun başında savaştığı Samuraylara esir düşer. Samurayların son lideri Katsumoto, Amerikalı komutanı tanımak için öldürmek yerine yaşadıkları samuray köyüne götürür. Samuray kültüründen çok etkilenen komutan, onlar gibi kılıç kullanmayı öğrenir. Yaşadıkları onu son derece önemli bir karar vermeye itecektir. Tom Cruise, şiddet yüklü ve bir o kadar da destansı hikâyedeki performansıyla övgülere boğulmuştu. Tetikçinin Gecesi (2004) Collateral IMDb puanı: 7,5 Ertesi sene Michael Mann imzalı gerilim filmiyle hayranlarının karşısına çıkan Cruise’a filmde, Javier Bardem, Jamie Foxx, Mark Ruffalo, Jada Pinkett Smith ve Jason Statham gibi isimler eşlik ediyor. Bir ölüm-kalım kovalamacasını konu alan film, taksici olan Max’in, Vincent adlı garip bir adamla tanışmasıyla değişen hayatını anlatıyor.

Görevimiz Tehlike 4 - Hayalet Protokol (2011) Mission: Impossible - Ghost Protocol IMDb puanı: 7,4 Görevimiz Tehlike serisinin en fazla hasılat elde eden filmlerinden biri olan yapımın başrollerinde Tom Cruise, Jeremy Renner ve Simon Pegg yer alıyor. Brad Bird’ün yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, Ethan Hunt ve arkadaşları, bu sefer kapatılma noktasına gelinin birimlerini kurtarmak için savaşmaktadırlar. Oblivion (2013) IMDb puanı: 7 Joseph Kosinski'nin yayınlanmamış çizgi romanından beyaz perdeye uyarlanan film, kıyamet sonrasını konu alan bir bilimkurgu yapımıdır. Kosinski’nin yönetmenliğini üstlendiği filmde, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Nicolaj Coster-Waldau, Melissa Leo ve Morgan Freeman gibi isimler yer alıyor. Yarının Sınırında (2014) Edge of Tomorrow IMDb puanı: 7,9 Bilimkurgu – aksiyon yapımı olan film, bu türün en başarılı örneklerinden birisidir. Hiroshi Sakurazaka'nın 2004'te yayınlanan All You Need Is Kill adlı novelinden uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Doug Liman oturuyor. Tom Cruise, Emily Blunt ve Charlotte Riley'nin başrollerini paylaştığı film, yakın gelecekte dünyayı istila eden Mimics adlı uzaylı birliğine karşı verilen savaşta Subay Bill Cage, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur.

Barry Seal: Kaçakçı (2017) American Made IMDb puanı: 7,1 Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright, Alejandro Edda, Mauricio Mejía, Caleb Landry Jones ve Jesse Plemons gibi isimlerin boy gösterdiği aksiyon-suç türündeki filmin yönetmen koltuğunda Doug Liman oturuyor. Film, Medellin karteli için ABD'ye uyuşturucu kaçıran, sonrasında CIA için silah kaçakçılığı da yapan pilot Barry Seal'ın gerçek hikâyesini anlatıyor. Mission: Impossible - Yansımalar (2018) Mission: Impossible – Fallout IMDb puanı: 7,8 2018 yılının en çok konuşulan filmlerinden olan Mission: Impossible - Yansımalar ‘da, Tom Cruise’un 22 yıldır canlandırdığı Ethan Hunt ve arkadaşları zamana karşı amansız bir aksiyonun içine girerler. Christopher McQuarrie yönetmenliğindeki filmde Cruise’a Henry Cavill, Ving Rhames, Alec Baldwin, Rebecca Ferguson ve Sean Harris gibi isimler eşlik ediyor. TOM CRUISE YENİ FİLMLERİ Top Gun: Maverick (2020) Yıldız oyuncu Tom Cruise'un tam 34 yıl aranın ardından yeniden Maverick olarak döndüğü film, tüm dünyada merakla bekleniyor. Joseph Kosinski'nin yönetmenliğini üstlendiği filmde, Miles Teller, Val Kilmer ve Jennifer Connelly gibi isimler boy gösteriyor. Top Gun: Maverick vizyon tarihi: 26 Haziran 2020