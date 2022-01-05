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Tom Felton, Harry Potter: Hogwarts'a Dönüş özel bölümündeki hataları ti’ye aldı! Hayranlarını gülümsetti

05.01.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Potter serisinin 20. yılını kutlamak için oyuncular yeniden Harry Potter: Hogwarts'a Dönüş özel bölümünde bir araya geldi. Hazırlanan özel bölümdeki hatalar seyircileri şaşırttı. Yeni yılın ilk gününde yayınlanan özel bölümdeki hataları serinin sevilen oyuncusu Tom Felton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ti’ye aldı.

Tom Felton, Harry Potter: Hogwarts'a Dönüş özel bölümündeki hataları ti’ye aldı! Hayranlarını gülümsetti

HBO Max ekranlarında seyircisiyle buluşan Harry Potter: Hogwarts'a Dönüş özel bölümü hayranların hemen fark edebileceğini birkaç hatayı içeriyordu. Özel bölümdeki hatalardan biri Hermonie Granger karakterine hayat veren Emma Watson’un çocukluk fotoğrafının yerine Emma Roberts’ın görselinin yerleştirilmesiydi. İkinci hata ise sevilen Wesley ikizlerini kapsıyordu. İkizler karıştırılınca karakterlerin altına yanlış oyuncuların isimleri yazıldı.

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OYUNCULARDAN EĞLENCELİ ATIŞMA

ikizler 1

Oliver Phelps ve kardeşi James Phelps karakterlerinin karıştırılmasına eğlenceli bir şekilde cevap vermeyi tercih etti. İkizler Harry Potter serisinin çekimleri boyunca sette yaptıkları kötü şakaların intikamı olarak bu yanlışın yapıldığını dile getirdi. Özel bölümden sonra sosyal medyadan paylaşım yapan ikizlerden Oliver Phelps gönderisine, “Sanırım yıllar boyunca yapılan tüm o şakalardan sonra biri intikamını almaya karar verdi. Harry Potter buluşmasının bir parçası olmak harikaydı. Umarım hepiniz keyif almışsınızdır.” notunu ekledi.

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Wesley kardeşleri canlandıran oyuncuların paylaşımına rol arkadaşları Tom Felton, Draco Malfoy karakterine atıfta bulunarak bir cevap verdi. Felton, filmdeki Slytherin ve Gryffindor arasında uzun süredir devam eden rekabete de dikkat çekerek “Bu benim işimdi” yanıtını verdi.

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