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Tom Hanks'li Pinokyo filminden ilk kare yayınlandı

12.03.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tom Hanks'in Geppetto karakterine canlandırdığı canlı aksiyon türündeki Pinokyo filminden ilk kare yayınlandı.

Tom Hanks'li Pinokyo filminden ilk kare yayınlandı

Tom Hanks'in başrolünde olduğu Pinokyo filmi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Robert Zemeckis’in yönetmenliğini üstlendiği canlı aksiyon şeklinde çekilen film, bu yılın sonunda yayına hazır hale gelecek.

65 yaşındaki Amerikalı oyuncu Hanks, filmde Pinokyo’nun babası, marangoz Geppetto karakterini canlandırıyor.

Filmin kadrosunda ayrıca Benjamin Evan Ainsworth, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco ve Luke Evans da yer alıyor.

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Filmde Pinokyo'yu genç oyuncu Benjamin Evan Ainsworth seslendirirken, Pinokyo'nun rehberi Jiminy Cricket karakterini ise Joseph Gordon-Levitt seslendiriyor. Film, eylül ayında Disney+ kanalında gösterilecek. Film, tıpkı masaldaki gibi, marangozun yaptığı tahtadan çocuğun gerçek bir çocuğa dönüşmesini konu alıyor.

ANİMASYONU OSCAR KAZANDI

Orijinali 1940 yılında çekilen animasyon, When You Wish Upon a Star şarkısıyla En İyi Film Müziği Oscar’ını kazanmıştı.

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Tom Hanks
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