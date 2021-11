Tom ve Jerry hayranlarını şaşırtacak bilgi! Sevilen çizgi film karakterlerinin asıl ismi ortaya çıktı

Independent Türkçe’nin Cnet’den aktardığı habere göre, milyonların sevgilisi haline gelen fenomen kedi ve farenin tam isimleri Thomas Jasper Cat Sr. ve Gerald Jinx Mouse. Kült haline gelen çizgi filmin hayranlarını heyecanlandıran haber pek çok karekterin bilgilerinin yer aldığı platform oyunu MultiVersus’ta ortaya çıktı.

Warner Bros'un geliştirdiği ve 2022'de piyasaya süreceği MultiVersus'ta Tom ve Jerry'nin yanı sıra Adventure Time'dan Finn ve Jake, Steven Universe'den Steven ve Garnet, DC Evreni'nden Batman, Süperman ve Wonder Woman, Game of Thrones'dan Arya Stark, Bugs Bunny gibi karakterler de yer alıyor. Warner Bros'un tanıtım görsellerinin birinde Tom ve Jerry'nin tam adının yer almasıysa sosyal medya yankı uyandırdı.

