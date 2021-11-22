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Tom ve Jerry hayranlarını şaşırtacak bilgi! Sevilen çizgi film karakterlerinin asıl ismi ortaya çıktı

22.11.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1940’lı yıllarda ilk kez yayınlandıktan sonra dünyanın pek çok bölgesinde dikkatleri çeken Tom ve Jerry çizgi film karakterlerinin tam adı açıklandı. Bir kedi ve farenin hem dostluğunu hem de rekabetini anlatan çizgi filmde milyonlarca kişi tarafından Tom ve Jerry olarak bilinen isimlerin yıllar sonra aslı duyuruldu.

Tom ve Jerry hayranlarını şaşırtacak bilgi! Sevilen çizgi film karakterlerinin asıl ismi ortaya çıktı

Independent Türkçe’nin Cnet’den aktardığı habere göre, milyonların sevgilisi haline gelen fenomen kedi ve farenin tam isimleri Thomas Jasper Cat Sr. ve Gerald Jinx Mouse. Kült haline gelen çizgi filmin hayranlarını heyecanlandıran haber pek çok karekterin bilgilerinin yer aldığı platform oyunu MultiVersus’ta ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

Warner Bros'un geliştirdiği ve 2022'de piyasaya süreceği MultiVersus'ta Tom ve Jerry'nin yanı sıra Adventure Time'dan Finn ve Jake, Steven Universe'den Steven ve Garnet, DC Evreni'nden Batman, Süperman ve Wonder Woman, Game of Thrones'dan Arya Stark, Bugs Bunny gibi karakterler de yer alıyor. Warner Bros'un tanıtım görsellerinin birinde Tom ve Jerry'nin tam adının yer almasıysa sosyal medya yankı uyandırdı.

Hepimizin bildiği fenomen çizgi film Tom ve Jerry’i heykele dönüştüren bir sanatçı: Taku InoueHepimizin bildiği fenomen çizgi film Tom ve Jerry’i heykele dönüştüren bir sanatçı: Taku Inoue


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