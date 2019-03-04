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Tom ve Jerry, Scooby-Doo, Jetgiller, Taş Devri ve daha fazlası

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SİNEMA TV  | 04.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

90’lı yılların sabah kuşağı çizgi filmleri, animasyon yapımlar olarak beyazperdede boy göstermeye hazırlanıyor.

Tom ve Jerry, Scooby-Doo, Jetgiller, Taş Devri ve daha fazlası

Marvel ve DC’nin sinematik evrenlerinin önlenemez yükselişi sonrası Warner Bros. şirketi de düğmeye bastı. Şirket, Scooby-Doo, Jetgiller, Taş Devri, Tom ve Jerry gibi animasyonların yer alacağı, Hanna-Barbera isminde yeni bir evrenin temellerini atmaya başladı. Bu evren altında vizyona girecek olan ilk film ise Scooby Doo filmi olacak. Animasyon yapımın vizyon tarihi Mayıs 2020 olarak duyuruldu. Online dizi ve film platformu rekabetine katılan ve bünyesinde Warner Bros. ve HBO markaları barındıracak olan WarnerMedia’nın bu yıl sonunda izleyicilerle buluşacağının müjdesi verilmişti. Platformun orijinal ilk projesi ise animasyon Gremlins dizisi olacağı duyurulmuştu. Çocukluğumuzun çizgi filmlerini yeniden canlandıran Warner Bros. şirketinin çalışmaları, şimdiden pekçok kesim tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Hanna-Barbera Evreni’nin (Hanna-Barbera Universe) ilk filmi Scooby Doo; aralarında Shaggy ve Scooby-Doo’nun bulunduğu Mystery Inc. çetesinin, dünyayı Dick Dastardly ve onun kötü planlarından kurtarmak için Hanna-Barbera evreninin diğer kahramanlarıyla güçlerini birleştirmesini konu alacak. Seslendirme kadrosunun bile hazır olduğu projede Scooby-Doo karakterini her zaman olduğu gibi Frank Welker seslendirecek. Seslendirme kadrosunda ayrıca Velma karakteriyle Gina Rodriguez ve Shaggy karakteriyle Will Forte yer alacak. Scooby adıyla vizyona girmesi planlanan filmin yönetmen koltuğunda Tony Cervone oturuyor.

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Scooby Doo Jetgiller Taş Devri Tom ve Jerry Hanna-Barbera Gremlins Warner Bros HBO WarnerMedia Hanna-Barbera Universe

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