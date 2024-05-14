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    4. Yer: Adana! Kafasına kova geçirip trafiğe çıktı... Polisle aralarındaki ilginç diyalog sosyal medyada gündem yarattı

    Yer: Adana! Kafasına kova geçirip trafiğe çıktı... Polisle aralarındaki ilginç diyalog sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.05.2024 14:10
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    Sosyal medyadan paylaşılan ilginç bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde kafasına kova getiren bir kişinin trafiğe çıkarak video çektiği anlar yer aldı. Sürücü ve polis arasındaki ilginç diyalog sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu.

    Adana'da kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem olmayı başardı. Görüntülerde kafasına kova yerleştiren bir sürücü yanına polis aracının gelmesiyle ilginç anlar yaşadı.

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    Polisin camı açarak "Ne yapıyorsun? Şu kafandakini çıkart bakayım. Yakışıklısın niye öyle geziyorsun?" diye seslenmesi üzerine sürücü, "Video çekiyorum" yanıtını verdi.

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    O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nasıl bir olay bu böyle?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten inanılmaz" yorumunu ekledi.

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