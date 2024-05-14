Yer: Adana! Kafasına kova geçirip trafiğe çıktı... Polisle aralarındaki ilginç diyalog sosyal medyada gündem yarattı

Adana'da kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem olmayı başardı. Görüntülerde kafasına kova yerleştiren bir sürücü yanına polis aracının gelmesiyle ilginç anlar yaşadı.

Polisin camı açarak "Ne yapıyorsun? Şu kafandakini çıkart bakayım. Yakışıklısın niye öyle geziyorsun?" diye seslenmesi üzerine sürücü, "Video çekiyorum" yanıtını verdi.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nasıl bir olay bu böyle?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten inanılmaz" yorumunu ekledi.