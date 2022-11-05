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Tomris Çetinel kimdir? Ünlü oyuncu Tomris Çetinel’in yürek sızlatan evlat acısı: Elif Alara Çetinel hayatını kaybetti!

05.11.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tomris Çetinel, geçtiğimiz yıl oyuncu eşi Nusret Çetinel'i kaybetmesinin ardından kızı Elif Alara Çetinel'in ölümüyle sarsıldı. Ünlü oyuncunun kızı Elif Alara Çetinel beyin kanaması sonucu hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Ferhunde Hanımlar ve Cennet Mahallesi'ndeki oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan oyuncu Melek Baykal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Evlat acısı çeken ünlü oyuncu Tomris Çetinel'in üzüntüsü yürekleri yaktı. Peki, Tomris Çetinel kimdir?

Tomris Çetinel kimdir? Ünlü oyuncu Tomris Çetinel’in yürek sızlatan evlat acısı: Elif Alara Çetinel hayatını kaybetti!

Tomris Çetinel 2021'de yaşamını yitiren eşi Nusret Çetinel'in ardından 40 yaşındaki kızı Elif Alara Çetinel'in ölüm haberiyle yıkıldı. Melek Baykal, Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu açıklamasında duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Tomris Çetinel'e başsağlığı dileyen Melek Baykal, ne yazacağını bilemediğini belirterek "Huzur içinde uyu güzel kızım. Mekanın cennet olsun" ifadelerine yer verdi. Tomris Çetinel'in kızı Elif Alara Çetinel 20 Ağustos'ta babasına olan özlemini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dile getirmişti.

TOMRİS ÇETİNEL'İN KIZI ELİF ALARA ÇETİNEL HAYATINI KAYBETTİ

Usta oyuncu Tomris Çetinel ile geçen yıl hayata veda eden meslektaşı ve eşi Nusret Çetinel'in kızları Elif Alara Çetinel 40 yaşında yaşamını yitirdi.

Elif Alara Çetinel'in ölüm sebebi beyin kanaması olarak açıklandı.

Melek Baykal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Allah'ım bu nasıl bir acıdır. Sevgili arkadaşımız Tomris'imiz biricik evladı Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım. Mekanın cennet olsun"

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TOMRİS ÇETİNEL KİMDİR?

Tomris Çetinel 21 Ocak 1954 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Sinenma dizi ve tiyatro oyuncusu olan Tomris Çetinel meslektaşı Nusret Çetinel ile evliydi. Nusret Çetinel 2021'de yaşamını yitirdi.

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Tomris Çetinel'in rol aldığı film ve diziler:

Kod Adı Kaos - 2007
Nazlı Yarim - 2007
Kod Adı - 2006
Eylül - 2005
Yuvadan Bir Kuş Uçtu - 2003
Çocuklar Duymasın - 2002
Saksıdaki Ağaç - 2001
Aşkın Dağlarda Gezer - 1999
İkili Oyunlar - 1989
Denizin Kanı - 1978
Çözülme - 1977

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