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    4. Toplu ulaşım sistemlerinin cinsiyetçi olduğunu söyleyerek sosyal medyadan anlattı! "Şoke oldum duyunca"

    Toplu ulaşım sistemlerinin cinsiyetçi olduğunu söyleyerek sosyal medyadan anlattı! "Şoke oldum duyunca"

    17.07.2024 13:46
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.07.2024 13:46
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    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı toplu taşıma araçlarının özellikle yaz aylarında soğuk olmasına dikkat çekti. Toplu taşıma araçlarındaki klima sisteminin erkeklere göre ayarlandığını iddia eden kullanıcı, "Şoke oldum duyunca" dedi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde toplu taşıma araçlarının klima sisteminin erkek yolculara göre ayarlandığını söyleyen kadın, "Yaz aylarında toplu taşıma araçlarına metroya, otobüse bindiğiniz zaman böyle otobüsün buz gibi olduğunu fark etmişsinizdir. Özellikle kadınlar... Bunun sebebini merak ettim ve araştırdım aslına çoğu toplu taşıma erkeklere göre dizayn edildiği için bu şekildeymiş. Erkeklerin vücudu daha sıcak olduğu için, yaz aylarında toplu taşımalardaki klimalar onlara göre baz alınıyormuş. Yaz aylarında da erkeklerin bedeni baz alınarak klima sistemleri ona göre çok düşük seviyelerde tutuluyormuş. Şok oldum duyunca. O kadar cinsiyetçi bir dünyada yaşıyoruz ki..." dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İlginçmiş. Bu gerçek mi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun gerçek olduğuna inanmak istemiyorum" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya
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