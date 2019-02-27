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Toprağa gömmüşler! Hain pusu böyle ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 09:48 | Son Güncelleme

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında operasyon düzenledi. 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eyreler' adı verilen operasyonda arazi arama-tarama faaliyetleri kapsamında toprağa gömülü 12 tüp bulundu.

Tüplerin el yapımı patlayıcı ile yapılacak saldırılarda kullanılması planlandığı ortaya çıkarıldı. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları soğuk havaya rağmen aralıksız sürüyor. İşte detaylar...

Başkale’de 12 büyük tüp ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömülmüş vaziyette 12 adet büyük tüp ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığınca; 26 Şubat 2019 tarihinde Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eyreler Operasyonu’ icra edildi.
Operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından önümüzdeki dönemde el yapımı patlayıcı saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömülmüş vaziyette 12 adet büyük tüp ele geçirilerek yerinde imha edildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. (DHA-İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Van Başkale PKK operasyon

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