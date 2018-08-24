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Toron Karacaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.08.2018 19:21 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yazlık evinde yaşamını yitiren yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı

Toron Karacaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yazlık evinde yaşamını yitiren yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu (87), Altınoluk Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Karacaoğlu’nun cenazesi, Altınoluk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

’Karamurat’ ve ’Malkaçoğlu’ rollerini canlandıran Cüneyt Arkın ile birçok sanatçıya seslendirme yapan Toron Karacaoğlu için Altınoluk Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

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Törene eşi Nurten Karacaoğlu, oğlu Ata Tamer Karacaoğlu ve yakınları ile Edremit Belediye Başkanı CHP’li Kamil Saka, tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, Süha Uygur ve sanat camiasından çok sayıda arkadaşı katıldı.


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