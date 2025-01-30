Torunlarına gelin ve damat seçen büyükanne iş başında! Ne Icardi ne Wanda Nara hiçbirini beğenmedi: "Tam bismillahirrahmanirrahim"

TikTok'tan yapılan bir paylaşımda büyükanne torunları için gelin ve damat adaylarını değerlendirdi. Torunun telefonundan gösterdiği fotoğraflara bakarak uygun eş adayı bulmaya çalışan büyükanne çoğunlukla "bismillahirrahmanirrahim" diyerek tepki gösterdi.

Tüm Türkiye'nin aşklarını konuştuğu Icardi ve Wanda Nara'da büyükannenin uygun eş kriterleri testinden geçmeyi başaramadı. Icardi'nin fotoğrafını gören büyükanne "Bu tam tövbe estağfurullah" dedi. Wanda Nara ise kombininden kaybederken büyükanne, "Ne yapacaksın sen böyle insanları. Kendine yedirir misin böyle giydirecen?" yorumunda bulundu.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kırıldık ama teyze" yorumunda bulundu. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bismillahirrahmanirrahim (100x)" yorumunu ekledi.