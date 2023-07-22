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  4. Torunu için kendisini siper etti! Torununu parçalamaya çalışan kutup ayısıyla çıplak elle mücalede etti

Torunu için kendisini siper etti! Torununu parçalamaya çalışan kutup ayısıyla çıplak elle mücalede etti

22.07.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sibirya’da yaşayan bir adam kendisini ziyarete gelen torununu kutup ayısı saldırısından kurtarmak için kendi canını hiçe saydı. 5 yaşındaki torununa doğru hamle yapan kutup ayısının önünde geçen büyükbaba Oleg Laptander, aldığı pençe darbelerinden sonra hastanelik oldu. 55 yaşındaki büyükbabanın tedavisi devam ediyor.

Sibirya’nın kuzeybatısındaki Yamal Yarımadası’nda yaşayan 55 yaşındaki Oleg Laptander isimli bir adam 5 yaşındaki torununun hayatını kurtarmak için büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Evlerinin kapısından dışarı doğru kafasını uzattığında devasa hayvanla göz göze gelen Laptander, öfkeli hayvanın dikkatini dağıtırken karısına ve beş yaşındaki torununa kaçmalarını söyledi. Ayı Laptander’in vücudunu pençe darbeleriyle yaralarken bir yanda da kafasına dişlerini geçirdi.

KURTARILMA ÜMİTLERİ SÖNMÜŞTÜ

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Oleg ayı saldırısından arkadaşları ve diğer çobanların yardım seslerini duyarak olay yerine gelmesiyle kurtuldu. Ayının dikkati dağıtılarak Laptander kurtarıldı.

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Laptander’in çok fazla kan kaybetmesine rağmen durumunun şu an için stabil olduğu belirtildi. Sırtında ve bedeninde oluşan fiziksel yaraların dışında Laptander’in psikolojik travma için tedavi edildiği söylendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kutup ayısı Sibirya

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