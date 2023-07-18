Kimse ne olduğunu anlayamadı! Tam 2 metre büyüklüğünde... Sahilin tam ortasında öylece duruyor

Batı Avustralya'nın Orta Batı Sahili'ndeki Green Head yakınlarındaki bir plajda yoldan geçen bir kişi tarafından henüz ne olduğu bilinmeyen bir metal silindir bulundu. Olaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Soruşturmada Avustralya Savunma Kuvvetleri ile işbirliği içinde olduklarını söyleyen polisler , askeri departmanların öğenin menşei ile ilgili olup olmadığını doğrulayamadıklarını da sözlerine ekledi.

POLİSLER BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRDI

Polis cismin kaynağının tespit edilene kadar tehlikeli olduğunu belirterek bölgeden insanları uzaklaştırdı. Yetkililer büyük metal parçanın ticari bir uçaktan çıkmadığını söyleyerek, “Cismin kökenini ve doğasını belirlemek için çeşitli eyalet ve federal kurumlarla aktif olarak ortak bir çaba içinde olduğumuz konusunda topluluğa güvence vermek istiyoruz. Soruşturma devam ediyor ve daha fazla bilgi elde edilene kadar herkesi sonuca varmaktan kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.