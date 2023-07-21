Kan dondurdu! Boşanma davasından dakikalar önce eşine herkesin gözü önünde saldırdı

Çin’in Jiangsu eyaletinin Yancheng bölgesindeki Pinhani Belediye Binası’nda bulunan bir evlilik sicil dairesinde meydana gelen olay ülkede infial yarattı. Kocanın, sandalyede oturan karısına acımasızca saldırdığı anlar olay yerinde bulunan bir görgü tanığı tarafından saniye saniye kaydedildi.

SONUNDA BOŞANMAYI BAŞARDILAR

Yerel medya kuruluşları, çiftin bir anda lobide tartışmaya başladığını bildirdi. Güvenlik görevlileri hızla müdahale etmeye çalıştı, ancak öfkeli koca karısını darp etmeye devam etti. Güvenlik görevlilerin çabası sonuçsuz kalınca olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Daha sonra çift, boşanma prosedürünü tamamlayarak evliliklerini bitirdi.