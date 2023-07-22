Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uzak durulması konusunda halkı uyardı

İngiltere’nin St. Mary’s Bay bölgesindeki bir sahilde kıyıya vuran balina paniği yaşandı. Kıyıda cansız bir şekilde duran balinayı yakından görmek isteyenler bölgeye akın ederken yetkililer hayvanın etrafını koruyucu bir bantla çevreledi ve insanların uzak durmasını sağladı.

ARAŞTIRMA YAPILACAK

Yetkililer tarafından balinanın bir süre daha sahildeki yerini koruyacağı belirtildi. Mirror'ın bildirdiğine göre , sahil güvenlik tarafından bir minke olarak tanımlansa da, Ulusal Tarih Müzesi onun bir kambur balina olduğuna inanıyor. Ölen balinanın sahilden çıkartılma yönteminin bulunması için araştırma yapılacak.