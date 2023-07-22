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  4. Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uzak durulması konusunda halkı uyardı

Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uzak durulması konusunda halkı uyardı

22.07.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 metrelik bir balina popüler bir İngiliz sahiline vururken yetkililer insanları ölü hayvandan uzak durmaları konusunda uyardı. Hayvanın etrafına koruma bandı çekilirken yetkililer halkın yakınlaşmasını önlemek için güvenlik önlemlerini arttırdı.

İngiltere’nin St. Mary’s Bay bölgesindeki bir sahilde kıyıya vuran balina paniği yaşandı. Kıyıda cansız bir şekilde duran balinayı yakından görmek isteyenler bölgeye akın ederken yetkililer hayvanın etrafını koruyucu bir bantla çevreledi ve insanların uzak durmasını sağladı.

ARAŞTIRMA YAPILACAK

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Yetkililer tarafından balinanın bir süre daha sahildeki yerini koruyacağı belirtildi. Mirror'ın bildirdiğine göre , sahil güvenlik tarafından bir minke olarak tanımlansa da, Ulusal Tarih Müzesi onun bir kambur balina olduğuna inanıyor. Ölen balinanın sahilden çıkartılma yönteminin bulunması için araştırma yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere balina

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