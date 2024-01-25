Torununun aldığı rujun fiyatını duyan anneannenin tepki sosyal medyada viral oldu! "Fiyatı duyunca dirildi"

Sosyal medyada satın aldığı bir rujun tanıtımını yaptığı bir video çekmeye karar veren Elifsu ismindeki kullanıcı durumu anneannesine şakaya çevirince viral oldu. Anneannesinin de kamera görünmesini sağlayan bir açıyla kayda başlayan Elifsu, rujunu anlatmaya başladı. Ruju dudaklarına sürdüğü anlarda genç kız, "Ben bunu çok indirimdeyken aldım. Gerçekten uygun fiyatlı bir ürün. İndirimdeyken bunu 3600 liraya aldım" dedi.

ANNEANNENİN TEPKİSİ GÜLDÜRDÜ

'Anneanneme 3600 TL'lik ruj şakası yaptım' notuyla eklenen görüntülerde yaşlı kadın torununun rujunun fiyatını öğrenince koltuğunda doğrularak 'Abov' diye bağırmaya başladı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Fiyatı duyunca dirildi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ayaklanmasına koptum" yorumunu ekledi.







