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    4. Torununun aldığı rujun fiyatını duyan anneannenin tepki sosyal medyada viral oldu! "Fiyatı duyunca dirildi"

    Torununun aldığı rujun fiyatını duyan anneannenin tepki sosyal medyada viral oldu! "Fiyatı duyunca dirildi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.01.2024 15:40 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta Elifsu kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir genç kızın anneannesiyle çektiği video kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Anneannesine 3600 TL'ye ruj aldığını söyleyen genç kız yaptığı şaka kullanıcılarını güldürmeyi başardı. Genç kızın anneannesi ise duruma 'Abov' diye bağırarak tepki gösterdi.

    Sosyal medyada satın aldığı bir rujun tanıtımını yaptığı bir video çekmeye karar veren Elifsu ismindeki kullanıcı durumu anneannesine şakaya çevirince viral oldu. Anneannesinin de kamera görünmesini sağlayan bir açıyla kayda başlayan Elifsu, rujunu anlatmaya başladı. Ruju dudaklarına sürdüğü anlarda genç kız, "Ben bunu çok indirimdeyken aldım. Gerçekten uygun fiyatlı bir ürün. İndirimdeyken bunu 3600 liraya aldım" dedi.

    ANNEANNENİN TEPKİSİ GÜLDÜRDÜ

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    'Anneanneme 3600 TL'lik ruj şakası yaptım' notuyla eklenen görüntülerde yaşlı kadın torununun rujunun fiyatını öğrenince koltuğunda doğrularak 'Abov' diye bağırmaya başladı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Fiyatı duyunca dirildi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ayaklanmasına koptum" yorumunu ekledi.

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