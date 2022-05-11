Toyota'dan flaş karar! Üretimi askıya alıyor

Çin’in Şanghay kentinde 6 haftadır Kovid-19 karantinası uygulanıyor. Karantina, uluslararası firmaların üretim operasyonlarını etkiledi. ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla’nın Şanghay’da üretimi durdurma kararının ardından, Japon otomotiv devi de benzer bir karar aldığını duyurdu.

TOYOTA ÜRETİMİ DURDURUYOR

Toyota, Şanghay’daki karantinanın yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle Japonya'da yer alan 8 tesisindeki 14 üretim bandını askıya alacağını açıkladı. Tesislerdeki üretimin 16-21 Mayıs tarihlerinde durdurulacağını açıklanırken, operasyonların askıya alınmasının yaklaşık 30 bin araç üretimini etkilemesi bekleniyor.

Toyota, ayrıca küresel çip kıtlığı ve Çin’deki pandemi kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde elde edilen karın geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3’te bir oranında düştüğünü belirtti.

TESLA DA DURDURDU

Tesla tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, karantina nedeniyle tedarik sorunları yaşandığı gerekçesiyle Şangay'daki tesiste üretimin durdurduğunu ifade edilmişti. (İHA)

