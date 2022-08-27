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Tozluyaka yayın günü değişti mi? Tozluyaka 9. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti

27.08.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tozluyaka dizisinin fragmanı ve son bölümde yaşananlar merak konusu oldu. Ekranların sevilen dizisi her Pazartesi akşamı 20:00'de Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Son paylaşılan fragmana göre Tozluyaka'nın yayın günü değişti. Kısa sürede izleyicileri kendine hayran bırakan Tozluyaka'nın iki fragmanı da yayınlandı. Peki Tozluyaka hangi gün yayınlanacak? İşte Tozluyaka 9. bölüm fragmanları ve son bölümün özeti...

Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Çağla Şimşek gibi isimlerin yer aldığı Tozluyaka dizisi, seyirciler tarafından merakla ve ilgiyle takip ediliyor. Fox Tv ekranlarının yeni sezona damgasını vuran dizilerinden biri olan Tozluyaka adlı gençlik dram dizisinin yeni bölüm fragmanları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Dizinin yayın günü de değişti. İşte Tozluyaka yeni günüyle yeni bölüm fragmanları ve son bölüm yaşananlar...

tozluyaka 9

TOZLUYAKA YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Tozluyaka disi yeni yayın günüyle artık pazar günleri ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü yeni gününde 28 Ağustos Pazar akşamı seyirci ile buluşacak.

TOZLUYAKA 9. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Tozluyaka dizisinin 1. fargmanının ardından gözler 2. fargmana çevrilmişti. Tozluyaka 8. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölümü yeni gününde 28 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelecek.

TOZLUYAKA 9. BÖLÜM 2. FRAGMANI

tozluyaka

TOZLUYAKA SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemre'ye yapılan haksızlık hem Ali ve arkadaşlarını hem de Berk'i oldukça pişman eder. Yaşanılanları telafi etmeye çalışırlarken bir yandan da Ali ve Berk'e yeni bir gizli mesaj gelir. Fakat Ali artık bu mesajı yollayan kişinin kim olduğunu öğrenmeye çok yaklaşmıştır.
Öte yandan Derya ise Kenan'ın evinde Vefa'ya ait anahtarlığı bulmuş ve şüpheleri iyice artmıştır. Gençlere bu durumu anlatamayan Derya bu konuda tek desteği Önder'den alır. Önder ve Derya, Kenan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için harekete geçerler.


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