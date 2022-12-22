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Trabzonspor derbisine az bir süre kala Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Jesus talimatı verdi

22.12.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 15. haftasında ligin lideri Fenerbahçe, son şampiyon Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-Lacivertliler'de çalışmalar son hızla devam ederken, en büyük problem kalede... Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir uzak kalan başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ın bu karşılaşmada forma giymesi zor görünürken, sözleşmesi için de yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor derbisine az bir süre kala Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Jesus talimatı verdi
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arası sonrası heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lig perdesi yarın oynanacak mücadelelerle başlarken, futbolseverler cumartesi günü oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçını beklemeye koyuldu.

SAHAYA ÇIKAMIYOR

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İki ekipte karşılaşmadan mutlak galibiyet çıkarmak isterken, hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekipte ise en büyük soru Altay Bayındır... Yaklaşık 20 gün önce beline enjeksiyon yapılan milli kaleci hala tam kapasite ile idmanlara çıkamıyor, takımla çalışıyor. Ancak taktik ve idman maçlarında takımla beraber sahaya çıkamıyor.

İRFAN'A TALİMAT

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Türkiye Kupası’nda oynanan İstanbulspor maçında da forma giyemeyen başarılı file bekçisinin bu durumu can sıkarken, Jorge Jesus’un zorlu Trabzonspor deplasmanına İrfan Can Eğribayat’ı hazırladığı iddia edildi. Portekizli teknik adamın 3 haftadan fazla bir süredir iyileşemeyen Altay’ın yerine Trabzonspor maçında İrfan Can oynayacakmış gibi hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

10 GÜN SONRA...

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Altay Bayındır için bir başka konu ise sözleşme problemi. 24 yaşındaki eldivenin 10 gün sonra istediği yabancı bir takımla görüşme yapıp, sözleşme imzalama hakkını eline alacak olan kaptanın henüz kendisine yapılan teklifleri kabul etmemesi dikkat çekiyor.


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